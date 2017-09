Puigdemont: "Todos saben que ahora va la vencida"

Lealtad tras los atentados

Los Mossos y el 1-O

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont por su papel en la preparación del referéndum del 1 de octubre y asegura que, después de "muchos ensayos", la aprobación de las leyes del Referéndum y la Ley de transitoriedad harán de la Diada una manifestación mucho más importante: "Todos saben que ahora va la vencida"."Las circunstancias en las que uno deja de ser presidente de la Generalitat, así que nos deberíamos plantar ante una suspensión de este tipo", aseguró en una entrevista publicada este domingo por La Vanguardia recogida por Europa Press en la que explicó que, también la aplicación del artículo 155 de la Constitución , aunque descarta que ello solucione el conflicto entre la Generalitat y el Estado.Puigdemont aseveró quey que habrá "un poco más de" homologables, para que los catalanes puedan decidir sobre la independencia de Cataluña, sobre las que negó que se encuentren almacenadas en un, como se había especulado.Tras el 1-O, independientemente del resultado, vaticinó que el Gobierno adoptará, y lamentó que el Ejecutivo que lidera Mariano Rajoy no haya hecho ninguna alternativa antes."Yo no me lo explico. Probablemente porque el Estado español nunca ha tenido un proyecto para Cataluña", reflexionó, y recordó que creó el Pacte Nacional pel Referèndum para dialogar también con el Gobierno.El presidente catalán celebró que, tras los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils(Tarragona) en agosto hubo: "Hemos estado a la altura".Sin embargo, criticó que se quiera hacer política sobre la actuación de los Mossos d'Esquadra y lo que consideró su eficacia: "Parece que, pero que no se equivoquen, en la lucha contra el terrorismo, el enemigo son los terroristas".Sobre el papel que pueda desempeñar el cuerpo el día del referéndum, valoró queen su organización y que se tienen que limitar a garantizar la seguridad.Así, rehusó que el Estado ordene retirar las urnas de los lugares de votación: "Se pueden requisar armas, drogas, dinero negro... pero".