Los alcaldes de l'Ametlla de Mar (ERC) y Argentona (CUP) trituran los apercibimientos del Constitucional.

Los alcaldes de l'Ametlla de Mar (Tarragona) y de Argentona (Barcelona), de ERC y la CUP respectivamente, destruyeron en trituradoras este martes los requerimientos del TC que la Delegación del Gobierno les remitió advirtiéndoles de quesegún informó Europa Press.En su cuenta de Twitter, el alcalde de l'Ametlla de Mar,(ERC), que también es vicepresidente de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) , colgó este martes un vídeo en el que trituraba el documento.el requerimiento del Gobierno de España a la alcaldía de l'Ametlla de Mar", escribió en el tuit que acompaña las imágenes.Por su parte, el alcalde de Argentona,(CUP), también compartió este martes un vídeo de cómo trituraba el documento: "Ya hemos", expresó.No son los primeros que destruyen el documento, ya que el pasado viernes el alcalde de Cerdanyola del Vallès (Barcelona),(Compromís per Cerdanyola), rompió con sus manos el escrito a las puertas del ayuntamiento.En un acto, Escolà tachó al TC de tribunal deantes de proclamar que "las amenazas de ese tribunal" no les daban miedo y de asegurar que tirarían adelante con el referéndum.Además, aseguró que la mayoría que gobierna en el Ayuntamiento estaba, y antes de rasgar el papel, aclaró: "Esta es la respuesta más clara que este alcalde y que la mayoría de este consistorio puede dar".