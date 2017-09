Un montaje contra un ecologista andaluz intentó implicarlo en un caso de drogas

"Colaboración" de Juan Clavero

Valoración de Ecologistas en Acción

El Juzgado de Primera e Instancia e Instrucción de Ubrique (Cádiz) ha acordado elcontra el activista de Ecologistas en Acción Juan Clavero, detenido por un posible delito contra la salud pública el pasado mes de agosto después de que agentes de la Guardia Civil localizaran droga en el vehículo que conducía.En un auto fechado el pasado 6 de septiembre y al que ha tenido acceso Europa Press, el citado juzgado de Ubrique ha acordado el sobreseimiento de las actuaciones con respecto a Juan Clavero y ordena "que se hubiera acordado contra el mismo", así como que se le devuelva "cualquier cantidad de dinero que se le haya intervenido".De esta manera, y además de que se, el juzgado también acuerda el sobreseimiento provisional de la causa "hasta tanto se encuentre algún otro dato o indicio de los hechos investigados", según apunta el auto, contra el que se puede interponer un recurso de reforma ante el mismo juzgado en el plazo de tres días a contar desde su notificación.El auto señala que, en este caso, "existen elementos de juicio que llevan a concluir que el investigado no resulta autor de los hechos que se están investigando, y que muy al contrario de lo que parece en un primer momento, puede serpor parte de terceros, que pretendían alejar al mismo de sus actividades habituales, involucrándolo en un delito del que no existe indicio alguno que permita conducir a su imputación".El juez que firma el auto recuerda que Juan Clavero es, y en el propio juzgado que ahora ha acordado este sobreseimiento constan "denuncias que son formuladas por su parte, y por miembros de su agrupación, contra diversos propietarios de tierras que, siempre bajo el contenido que se desprenden de las denuncias del investigado, ocupan coladas y demás vías pecuarias que son de uso público".Desde el juzgado se recuerda que "estas constantes actividades son puestas en conocimiento de la opinión pública mediante marchas y otros actos multitudinarios que, como cabe esperar, generan la"."Precisamente el hecho de ser tan conocido su activismo, unido al hecho de que las actuaciones se inician por ser, ya conducen a pensar que estamos ante un posible modo de tratar de menoscabar el nombre, la reputación y las actividades del denunciado", agrega el auto, que además llama la atención acerca de que "en el grupo de activistas que el día 26 de agosto —cuando se produjo la detención de Clavero — pensaba efectuar una marcha por uno de estos caminos de tan discutida titularidad había un sujeto que no ha resultado identificado, pero del que afortunadamente han quedado evidencias físicas, pues consta en varias fotografías su presencia y por tanto su existencia".Indica el auto que "este señor desconocido"en el que se encontró la sustancia intervenida sin que el investigado o los demás testigos estuviesen presentes". Éstos "sólo saben de él lo que les contó, poco más que su nombre (...) y su procedencia", según explica el juez, para quien, "este hecho, unido además a las testificales que indican que este sujeto desconocido insistió sobremanera en ir al coche del investigado a recuperar sus gafas antes de que fuera parado por agentes de la Guardia Civil, abre una más que evidente (...) posibilidad de que el investigado, más que autor de los hechos de ilícito tráfico de sustancias estupefacientes, pudiera ser larealizada por personas no identificadas".Así, defiende, lo "corrobora" también "el hecho de que este personaje sin identificaruna vez terminadas sus actividades, lo que permite pensar que sabía que el vehículo iba a ser objeto de detención por la Guardia Civil", según abunda el auto.Por lo demás, el juez señala que la declaración que realizó Juan Clavero fue "manifiestamentey es totalmente coincidente con la que ofrecen los testigos aportados a las actuaciones", así como resalta la "colaboración" del propio activista, que "voluntariamente" permitió que los agentes de la Guardia Civil acudieran a registrar su domicilio, y dio "cumplida cuenta de la información (...) solicitada".Además, para acordar el sobreseimiento de la causa, el juez tiene en cuenta laen Clavero "relacionados con un delito de tráfico de drogas en la modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud". De este modo, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ubrique acuerda el sobreseimiento de la causa con respecto al investigado Juan Clavero.En un comunicado este viernes, Ecologistas en Acción ha valorado este auto de sobreseimiento, recordando que, "desde un inicio", tanto dicha organización como "la práctica totalidad de responsables políticos, entidades sociales y centenares de ciudadanos que han intervenido en las redes sociales, mostraron sucontra Juan Clavero, apoyando la hipótesis de que se le había tendido una trampa para intentar desacreditarlo", una "teoría" que "es la que sustenta el auto".En esta línea, Ecologistas valora que la resolución judicial "incluye interesantes consideraciones", que "en defensa de los caminos públicos en la que participa Clavero", y que "da verosimilitud a la declaración" del activista.Ecologistas en Acción, así, "muestra públicamente su satisfacción ante la rápida aclaración de lo que para esta organización era evidente: Juan Clavero".Además, anuncia que Juan Clavero, "con el apoyo de Ecologistas en Acción", va a ", para que se conozca quiénes y por qué tendieron esta trampa, reclamando toda la contundencia de la ley contra los mismos".Explican desde la organización que, "gracias a la colaboración ciudadana,de la introducción de la droga, y se ha requerido al Juzgado para que le tome declaración al tiempo que se realizan averiguaciones sobre las personas que hubieran podido colaborar en estos hechos, sin olvidar las extrañas circunstancias que rodearon al operativo de la Guardia Civil que detuvo al activista ecologista", según concluye el comunicado de la organización.