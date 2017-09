info Libre

Tothom que pugueu anem a donar suport! Companys del Baix Llobregat retinguts. Carretera vallvidrera 16, molins de rei https://t.co/LQiU7uvMIi — ERC_BaixLlobregat (@ERC_BaixLlobreg) 27 de septiembre de 2017

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocado para este jueves a la Junta de Seguridad de Cataluña, que se reunió por primera vez en julio tras ocho años sin reunirse., la encabeza el presidente del Govern y su función principal es coordinar las políticas de seguridad. La Junta ha sido convocada en el marco de la polémica por el dispositivo policial que debe evitar el referéndum. Sigue enminuto a minuto la actualidad sobre el 1-O:El, defiende ahora que si en el referéndum soberanista previsto para el próximo domingo es un éxito,, que prevé que se declarará la independencia en 48 horas en caso de victoria del sí. Estas palabras contrastan con las pronunciadas el pasado martes , cuando aseguró que la declaración unilateral de independencia de Cataluña tras el 1-O estaba "absolutamente descartada" y que, en todo caso, esta decisión requeriría "un proceso de negociación con el Estado". El diputado, sin embargo, augura ahora que el próximo 4 de octubre será un día "muy importante" porque el Parlament deberá poner en marcha los mecanismos incluidos la Ley de Transitoriedad, es decir,. Preguntado en este sentido si barajan dialogar con el Gobierno de Mariano Rajoy antes de proceder a esa declaración, Campuzano ha señalado que el Estado a tenido "muchas oportunidades" para responder a esa cuestión., alrededor de una cincuentena, según han detallado desde el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc) de la UAB, han cortado este jueves la AP-7 provocandoen sentido Tarragona. El—desde las 8.11 horas hasta las 8.40— y se ha enmarcado dentro de la, que ha arrancado este jueves y continuará este viernes, como muestra de apoyo del movimiento estudiantil hacia el 1-O. La protesta, según han indicado desde el Servei Català del Trànsit, ha generado retenciones, además de la decena de kilómetros entre Parets y Cerdanyola en la AP-7, también tres en la B-30 en sentido sur y como consecuencia ha afectado a la C-58, con ocho kilómetros de colas entre Terrassa y Badia en sentido sur para enlazar con la AP-7.Laque tiene en depósito el Ayuntamiento para evitar que puedan ser usadas para el referéndum del 1-O. Según han informado a Europa Press fuentes municipales, estas urnas están en los talleres municipales de la calle Perú, en el Poblenou, y son las que el consistorio guarda en depósito para los procesos electorales ordinarios. La Urbana actúa en cumplimiento de la instrucción dictada por la Fiscalía Superior de Catalunya que ordena a todas las policías locales catalanas garantizar la custodia y asegurar que el material electoral de la Administración General del Estado no sea usado en el 1-O, según el documento.El presidente de la Generalitat,, ha compartido este juevespara el referéndum del 1 de octubre y añade:. Lo ha hecho a través de Twitter en alusión al dios egipcio de la muerte Anubis, que da nombre a la operación de la Guardia Civil contra el referéndum con la que el miércoles 20 de septiembre se detuvieron a 14 altos cargos del Govern y directivos por su vinculación con el 1-O y se requisó numeroso material electoral, como miles de papeletas y las notificaciones a los miembros de las mesas. A cuatro días del referéndum, Puigdemont comparte este vídeo que muestra que se están imprimiendo más papeletas y contrapone el dios Anubis a Minerva, que es la, además de la patrona de los artesanos.La Ada Colau , ha enviadode ciudades europeas donde expone su preocupación por la situación de Cataluña y les avanza queen el que participen el Estado y el Govern con el fin de buscar una "salida negociada". En la misiva, con fecha de 27 de septiembre, la alcaldesa también pide a sus homólogos que, en la medida de lo posible, trasladen esta voluntad de diálogo a todas las instancias que crean convenientes. Colau, quey no está de acuerdo con la vía unilateral seguida por el Govern, evidencia su alarma por lacentral para impedir el referéndum de este domingo 1 de octubre. A su juicio, esto supone "un salto cualitativo" en la judicialización del conflicto catalán y, además, deplora que su aplicación está suponiendo un aumento de la tensión social, bloqueando una salida dialogada. En paralelo, en un artículo publicado este jueves en el The Guardian, Colau reclama este papel de mediador a la Comisión Europea y repasa los hechos que han llevado a la actual situación,ha optado, desde 2014, por delegar en la justicia la solución a un tema político. Constata que, sociedades y ciudadanos y afirma que, ante la amenaza del terrorismo y populismos xenófobos, Europa no puede permitirse adoptar una posición pasiva en relación a la cuestión catalana.Los partidos y entidades independentistasconvocado por el Govern para el 1 de octubre, y les han pedido su. A cuatro días de la fecha de la consulta, representantes de los partidos a favor del sí en el referéndum han acudido a un mitin en la plaza Universitat de Barcelona a buscar el apoyo de este colectivo que, en palabras del vicepresidente, Oriol Junqueras, es clave no sólo para el ejercer el voto, sino para. El también líder de ERC ha agradecido el respaldo de estos jóvenes a los altos cargos y técnicos de la Generalitat detenidos para colaborar con el 1-O, y les ha animado a seguir colaborando en este proyecto:Lala madrugada de este jueves a unaen Molins de Rei que se encontraban repartiendo material de campaña del referéndum de independencia del 1 de octubre, según ha denunciado la formación catalana. En un mensaje en Twitter recogido por Europa Press, la Federación Comarcal de ERC en el Baix Llobregat (Barcelona) ha alertado de los hechos y ha llamado a. A las 0.56 horas han desconvocado la movilización porque la Guardia Civil ya había liberado a los retenidos, y a la concentración han acudido el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, y la secretaria primera de la Mesa del Parlament, Anna Simó, ambos de ERC, según TV3.El Carles Puigdemont , presidirá este jueves a las 12.00 horas, en el Palau de Pedralbes, unaque ha convocado de urgencia, y a la que. Por parte del Govern también acudirán el secretario general de la Conselleria de Interior,; el director general de los Mossos d'Esquadra,, y el mayor de la policía catalana,. La representación del Gobierno central se completará con el coronel—coordinador de mandos policiales para frenar el 1-O—; el delegado del Gobierno en Cataluña,, y el secretario general técnico del Ministerio del Interior,. El Ministerio ha informado de que acude a la reunión pese a very a que se han "violentado los procedimientos formales de que rigen a la misma", y porque su objetivo es garantizar el cumplimiento de la ley.Ciudadanos catalanes han comenzado este jueves ade la Generalitat anunciándoles que sondel 1 de octubre. En la notificación, recogida por Europa Press, se les convoca a conformar la mesa electoral, aprobada el 6 de septiembre en el Parlament y suspendida por el TC. "Por medio de esta notificación se le traslada que ha sido designado por sorteo público como miembro de mesa electoral, con los derechos y deberes que este nombramiento le atribuyen", explicita el documento. La notificación añade al receptor que tiene tres días, desde que recibe el documento, para alegary el ejercicio de este deber público". En tal caso, les emplaza a ref1oct.eu , una página con dominio europeo, aunque ya bloqueada por la Guardia Civil. En la notificación aparece el nombramiento, el nombre, apellidos y DNI del receptor de la notificación; el tipo de miembro —presidente, vocal o sustituto—; el municipio; el código de mesa; el código de miembro de la mesa; el distrito censal; la sección censal; la mesa, y el colegio electoral con su dirección.