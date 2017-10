Los periodistas de RTVE, "avergonzados" por la cobertura informativa sobre Cataluña

info Libre

"La indignación previa ha dado paso amantenía, tanto en La 1 como en Radio 1, la programación habitual en este domingo", señalaron este domingo adistintas fuentes de TVE y RNE. "No se cumplen las obligaciones como servicio público, que tenemos encomendadas", añaden.Desde primera hora de la mañana, este periódico se ha mantenido en contacto con diversos profesionales y miembros de los Consejos de Informativos que, sin excepción,de la televisión pública al relegar al Canal 24 Horas y a Radio 5 las informaciones sobre el referéndum del 1-O y los incidentes en los colegios electorales de Cataluña.En sus cuentas particulares, otros profesionales de la corporación coincidieron en las denuncias:Quizás por mensajes como estos, La 1 de TVEal mediodía para incluir un avance informativo, de diez minutos de duración, en el que solo al final se ha dado la cifra de heridos entre los ciudadanos. Paradójicamente, el gabinete de prensa de la corporación incluía, de espaldas a la realidad, mensajes como estosSin embargo, al filo de las dos y cuarto de la tarde, la programación habitual fue interrumpida para, que ofrecieron integra, así como las respuestas a los representantes de los medios informativos.El Consejo de Informativos (CdI) emitió esta tarde un comunicado en el que lamenta la cobertura informativa del 1-O y denuncia que no se adecúa a la labor asignada a la radiotelevisión pública:"Ante los hechos, la cobertura y las quejas, el CdI quiere expresar su apoyo a la redacción de San Cugat en una jornada en la que de nuevo el tratamiento informativo del 1-O no se adecúa a los principios básicos de la radiotelevisión pública.En un día tan importante como hoy los ciudadanos –a quienes debemos ofrecer una información veraz y completa– se han visto privados de la programación que se merecen.El Canal 24H ha ofrecido una tertulia de seis horas sin piezas de análisis ni boletines informativos y La1 sólo ha cortado para dar la voz del Gobierno en la persona de la vicepresidenta.El CdI reitera e insiste en exigir a los responsables editoriales que respeten la obligatoriedad de informar con independencia y pluralidad y recuerda que es urgente cumplir la ley recientemente aprobada y cambiar a una dirección que deja el servicio público en manos de las televisiones privadas y ningunea a los profesionales que hoy, abiertamente, hablan de "vergüenza".