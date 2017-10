La mujer de Ignacio González dice desconocer los negocios de su marido y que el matrimonio "nunca" manejó dinero negro

No aportó dinero a los negocios

Pieza número cinco

Lourdes Cavero, mujer del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González , ha afirmado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que el matrimonio, aunque se ha desvinculado de los negocios del presunto cabecilla de la trama Lezo afirmando que en el domicilio familiar no se habla de ese tipo de cosas.Según han informado fuentes jurídicas, Cavero, que fue consejera de Caja Madrid , ha respondido a las preguntas de su letrado y del fiscal del caso, Carlos Yáñez, durante los cerca de 25 minutos que ha durado el interrogatorio en dependencias judiciales. El juez le imputa delito de blanqueo de capitales a ella y su marido, en prisión desde el pasado 21 de abril por su implicación en el presunto desvío de fondos del Canal de Isabel II.Cavero ha sido interrogada por los negocios que puso en marcha, comoy cuyo capital, ha dicho, provenía de los socios de la misma. Igualmente ha señalado que ese proyecto no llegó a desarrollarse porque se puso en marcha en enero, apenas tres meses antes de que estallase la operación.Del mismo modo ha respondido cuando se le ha preguntado por su labor en calidad de, empresa que también fue registrada por los investigadores al inicio de las pesquisas. En todo momento Cavero ha insistido en que sus negocios eran legales y que ni ella ni su marido manejaron dinero en "B", según las citadas fuentes. El juez de la Audiencia Nacional que comenzó la instrucción de la trama, Eloy Velasco, dijo en el auto de prisión de González que éste,- y su esposa pusieron en marcha varios negocios con el objetivo de aflorar el "dinerillo B" de que disponían y que tenía "origen ilícito".En lo que respecta a las guarderías, la investigación puso de manifiesto que el expresidente regional y su esposa constituyeron una empresa para gestionar este tipo de centrospertenecientes a su círculo familiar y de amistades.El juez subrayó que Cavero, con una aportación mínima -unos 10.000 euros- habría pasado a. No obstante la acusada ha precisado este lunes que su aportación al negocio no fue monetario sino únicamente laboral.Lourdes Cavero no es la única familiar de Ignacio González que declarará esta semana ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ya que para este viernes están citadas, también imputadas en la pieza número 5 de esta causa. El mes pasado fue Pablo González, padre del presunto cabecilla de la trama, en declarar ante el juez instructor.García Castellón lleva todo el mes de septiembre tomando declaración a investigados en el caso Lezo, que está dividido enLa operación Lezo, según el auto del juez Velasco, tiene un "hilo conductor" que es Ignacio González, pero afecta a "diferentes administraciones públicas, diversos órganos de contratación e incluso diferentes contratos, servicios y empresas públicas en épocas diversas en el tiempo".