Los periodistas de TVE exigen la dimisión del director de Informativos por "dejación de responsabilidades" el 1-O

Duras críticas desde Podemos

y dejó en el ámbito de otras televisiones la responsabilidad deNo solo no preparó un dispositivo especial... sino que se hizo todo lo posible por, afirma el Consejo de Informativos en un comunicado a la opinion pública, en el que exige la destitución delDesde primera hora de la mañana de este lunes, la redacción de Informativos en Torrespaña respiraba. Comentarios de indignación por la información parcial que se emitió, y vergüenza por el hecho de que La 1 ofreciera la programación enlatada habitual en lugar de información sobre lo que estaba ocurriendo en Cataluña. Los periodistas acabaron poniéndose en pie, muchos con carteles alusivos al asunto.A todo ello se sumaba el conocimiento de losal apostar por la información sobre Cataluña desde las 8 de la mañana y hasta pasada la una de la madrugada. Su 17,5 por ciento duplicó all, y pasó la información sobre el 1-O al 24 Horas, que alcanzó el triple de su media del uno por ciento. Ni siquiera los telediarios de TVE lograron escapar de esa tendencia, batidos por laSexta e incluso por Antena3. En Cataluña, la dedicación completa de la programación al 1-O llevó a TV3 a una media cercana al treinta por ciento de la audiencia, por más que la cadena autonómica está siendo muy criticada por haberse puesto al servicio incondicional de la causa independentista.A media mañana, el Consejo de Informativos emitía este comunicado:Sobre la actuación de TVE, Noelia Vera : "Ayer se demostró que el PP utiliza la televisión para emitir. Ayer no solo nos convertimos en la vergüenza de Europa en términos políticos, también nuestra televisión pública se ha convertido en una vergüenza internacional por culpa del PP y de sus amigotes de la dirección. Es muy triste verque se estaba manipulando la información, justificando la represión y la violencia que dejaron más de 800 heridos, y culpando a todos los demás"."Fue muy triste ver cómoy el propio PP anuncia la emisión de sus ruedas de prensa por el Canal 24 Horas —añadió Vera—. Nunca han ofrecido información acerca de quienes quieren un referéndum pactado, muchísimo menos de las fuerzas políticas independentistas. Es absolutamente necesario que, que hay una ley a falta de ser firmada por el rey para cambiar a la dirección. y le hacemos un llamamiento al PSOE y Ciudadanos para que no esperemos ni un segundo más para abrir la mesa en que estableceremos las bases del concurso público., pero ni los propios redactores ya le tienen miedo. Seguimos".Hasta el momento el PSOE no se ha manifestado, aunque era visible el malestar de las fuerzas políticas de oposición y de los propios profesionales. Así lo expresaba un exdirectivo, apartado en esta etapa:. Después del 11M es lo más grave que ha ocurrido. Tanto entonces como ahora, al frente de RTVE estaba y está la misma persona. El Congreso tiene que pedir su destitución inmediata; por salud democrática su continuidad es inaceptable".