Por si alguien tenía dudas, Pedro Sánchez volvió este sábado a reiterar lacomo la única manera de resolver la crisis territorial provocada por los independentistas catalanes. “Estoy convenido de que está en nuestra manos vencer cosas que hoy parecen imposibles. Por eso os pidoporque el PSOE va a estar a la altura de las circunstancias”.El secretario general, en una referencia implícita a las voces de la vieja guardia del partido que estos días han criticado tanto supor las crítcias que ha dirigido al Gobiern de Mariano Rajoy por su gestión del problema, defendió el derecho de todos los socialistas a debatir. “Se puede perfectamente debatir y yo escucho a todas las partes y aprendo de todas, incluso de quienes discrepan”. “Pero os diré lo siguiente”, añadió: “el Partido Socialista y la EjecutivaVamos a pedir diálogo, negociación y pacto”, pero si las autoridades catalanas deciden seguir adelante con sus planes secesionistas, “sabemos dónde vamos a estar: al lado de la integridad territorial y de la Consitución”.En esa defensa del diálogo y del pacto, que Sánchez repitió en la fiesta de la rosa de València, contó con como aliado entusiasta con el president de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, que se esforzó no sólo a la hora de apoyar la estrategia del secretario general sino en ofrecerle. “Más que nunca”, subrayó, “las fuerzas políticas deben saber qué es lo importante. Y en el caso del Partido Socialista, Pedro, tienes todo el apoyo no sólo del PSPV sino del PSOE”.Este partido, defendió Puig, “es mucho más que una coyuntura, ypara hacer lo que debe hacer“. Y solo hay un escenario posible: “democracia, y eso es Estado de derecho y diálogo”. “Por eso no entiendo a los que sólo quieren hablar de una u otra cosa. Democracia es Estado de derecho y diálogo”, repitió varias veces, “diálogo y Estado de derecho”.Sánchez le devolvió la moneda reivindicando la gestión de Puig como president y“Parece que el diálogo fuera una rara avis; se critica a quienes lo defendemos”. Y el líder del PSPV es un ejemplo de un presidente que “se puso al frente de distintas fuerzas progresistas que antepusieron los intereses de lo valencianos para superar décadas de corrupción del PP”. Así que “claro que reivindicamos el diálogo”.El líder del PSOE aprovechó que el acto del PSPV se celebraba casi a la misma hora que las manifestaciones a favor del diálogo para referirse a ellas como “un ejemplo de civismo social” que le “llena de orgullo”, porque “el Partido Socialista siempre va a reivindicar diálogo, negociación y pacto como“Lo que propone el PSOE es sencillo, parece que no es posible peroinsistió. “Tenemos que abrir ese espacio de diálogo donde quepa todo menos la intransigencia y la unilateralidad”. Y con la misma convicción que el PSOE va a defender esa solución, también respaldará una respuesta ante cualquier quiebra del Estado de derecho en nuestro país.Sánchez fue muy crítico con los independentistas catalanes, cuya estrategia calificó de atropello a la democracia y a los que culpó de estar destrozando Cataluña y a su clase trabajadora. “Por esoque les estamos esperando para dialogar y para pactar. Esa es la propuesta del Partido Socialista”, remachó.Esta crisis, añadió el líder del PSOE, está dando además la razón a su partido, que lleva años alertando del deterioro del modelo territorial español, frente a “una izquierda más pequeña que es mimética con quienes fragmentar” y que es “utilizada como coartada por el independentismo”, subrayó“Nosotros somos una izquierda internacionalista, por eso defendemos una España federal dentro de una Europa federal; sólo así seremos capaces de responde a los desafíos globales”.