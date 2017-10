El exfiscal Villarejo arremete contra Pablo Iglesias por sus opiniones sobre Cataluña: sabe poco pese a ser profesor

"Aficionados de mala fe"

El exfiscal Anticorrupción y Carlos Jiménez Villarejo , hadel partido morado, Pablo Iglesias , por tachar de "presos políticos" a los cargos públicos de Cataluña que fueron detenidos durante el operativo relacionado con el referéndum del 1 de octubre. Asimismo, ha lamentado los "disparates" que, a su juicio, hace la formación "habitualmente".Así lo ha manifestado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, en la quecon la que hablan todos los dirigentes políticos y en la que ha señalado directamente esas palabras de Iglesias: "Le recordé (a Iglesias) que, pese a ser profesor de Universidad,, ha afirmado, apuntando que en el año 1976 —ya en la transición— "se produjeron más de 4.000 detenciones de ciudadanos por el ejercicio de derechos fundamentales".También ha dicho sentir unapor las palabras del secretario de Organización de Podemos,, en las que afirmaba que la del pasado domingo en Barcelona a favor de la unidad de España.En este sentido, ha reivindicado ela esa concentración en representación de "un pequeño grupo político" de "izquierda no nacionalista": "Señor Echenique, mírenos a la cara a todos y conozca nuestra historia", ha exigido.El exeurodiputado de Podemos ha explicado que entre los asistentes a la manifestación promovida por Sociedad Civil Catalana (SCC). Y ha recalcado que las personas de la izquierda que acudieron eran "sobre todo" personas "no dispuestas a generar ningún tipo de frustración": "No van a pactar nunca con un nacionalismo y mucho menos con el nacionalismo reaccionario y de signo fascista como es el nacionalismo catalán", ha reprochado.Por otro lodo, ha hablado sobre los, a quienes se ha referido comoque "se atreven a hablar de Estado de excepción" y a quienes ha querido señalar que, a su juicio, "Cataluña, a lo largo de su historia vinculada a España, nunca ha tenido tanta libertad como ahora".De esta forma,, aunque ha admitido que imaginarlo le da "pánico" y le produce un "verdadero escalofrío" a cualquier demócrata. Además ha señalado que la ley bajo la que se regiría un Estado catalán es una "norma de carácter totalitario" lo que llevaría a su ciudadanía a vivir en una "tiranía o una especie de anarquía".Asimismo se ha posicionado sobre la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy ante la posibilidad de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declare la independencia de forma unilateral: "Si se produce una votación en un sentido determinado a favor de la independencia, no es que solo quepa la intervención del Tribunal Constitucional, previo a los recursos pertinentes, sinoEso sí, ha matizado que "se puede utilizar"mientras el hipotético Estado independiente "no tome forma y sea algo más serio de lo que es una mera declaración formal en un Parlamento" y ha añadido que una declaración sin votación "equivale a nada".