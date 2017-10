Directo | Tardá, de ERC: "No tenemos nada en contra de la unidad de España. Pero podríamos decidirlo nosotros, los catalanes"

17.49.

El presidente del Gobierno,, comparece a las 16 horas de este miércoles en el pleno del Congreso de los Diputados para. El pasado martes, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declaró la independencia de Cataluña pero pidió al Parlament suspenderla segundos después. En respuesta, el Gobierno estatal ha activado el artículo 155 de la Constitución , que contempla la intervención de la autonomía, haciendo un requerimiento al president para que confirme si, efectivamente, ha declarado la independencia.Sigue la última hora del pleno del Congreso de los DiputadosEl portavoz parlamentario del PNV,, hace un repaso de lo ocurrido en Cataluña. "Nadie quiere limitar de libertades a otros, nadie está amenazando con imponer un régimen dictatorial. Hay que ir a los hechos: el 1-O hubo gente de diferente ideología que quiso ir a votar y que fue a votar. Ahí estaban con esa voluntad. Y sinceramente, no estaban votando contra la democracia. No puede decir eso, señor presidente. No podemos calificar como delito el intentar meter una papeleta en una urna". Critica la represión policial."Ayer ocurrió lo que ocurrió. La posición de la mayoría parlamentaria en el mundo no va a sufrir ningún retroceso. No somos delincuentes.cuando el president Puigdemont se mantiene firme en la voluntad de negociar"."En el imaginario de los catalanes, incluso en muchos que no son independentistas,Con su actuación provocará que a la bandera del derecho a decidirY esto va a acabar con su Gobierno"."Para ustedes la unidad de España es previa a la democracia. El president dijo ayer claramente: No tenemos nada en contra de los españoles. Intelectualmente, nosotros no tenemos nada en contra de la unidad de España.No pretendo tener razón, solo pretendo que vosotros hagan el esfuerzo de reconocer que estamos en el siglo XXI. Somos hombres y mujeres libres. Y como somos libres, tenemos el derecho y el deber de sacarnos las cadenas de todos los prejuicios ideológicos e históricos.".Habla, portavoz en la cámara de ERC, en referencia a las palabras de Rivera, que ha atacado el nacionalismo. "Les hablo como catalán de nación catalana que perdió sus instituciones nacionales hace 300 años.". Afirma: "Nosotros decimos que no hay democracia sin consentimiento, la fuerza no hace la unión". Critica todas las veces en las que los "Felipe" monarcas han apostado por la "unión por la fuerza", yLos votantes del 1-O "no solo votaron, sino que resistieron".Rivera: "Esto no se soluciona con comisiones de estudio ni con ocurrencias.".. Rivera pide "", en referencia al 155. Insiste en su mensaje: "No se puede no cumplir las leyes.(...) No podemos dialogar con quien está liquidando la ley". Cierra la puerta a hablar con el Govern, dada su postura: "Este Grupo Parlamentario está dispuesto a hablar con demócratas".Responde al líder de Podemos: "Señor Iglesias,diagnóstico y soluciones".Se sube al estrado el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. "Nos enfrentamos al mayor reto de este país desde el 23-F. Hay que luchar contra una ideología que pretende dividir a los españoles, que es el nacionalismo". "". Hace referencia a las movilizaciones del pasado domingo en Barcelona: "La mayoría silenciada dice 'basta'".Yolanda Díaz Pérez, portavoz de En Marea: "Hemos llegado hasta aquí porque ustedes fulminaron el Estatut también acordado por esta cámara". Se dirige a Margarita Robles: "".Interviene el coordinador de IU,. "Cuando más de dos millones de personas se movilizan,Mucho de los errores de la Transición se va a estar viendo ahora. Nuestro país tiene deficiencias que tienen que ser resueltas. hay que abordarlas. Hay que hacer una revisión total del elemento constitutivo. Hay que adaptarla a una sociedad que ha cambiado. Esos cambios hay que hacerlos contando con la gente".El portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech,: "El diálogo empieza por lo que le han dicho 8 Nobel de la Paz.". "Y si no pueden dialogar, márchense. Por el bien de Cataluña y por el bien de España", concluye.Iglesias pide a Rajoy que no aplique el artículo 155. "Deje de actuar como presidente del PP y actúe como presidente del Gobierno"El líder de la formación morada reivindica que la propia Constitución, y miembros del PP, reconocen la plurinacionalidad del Estado. Afirma que la intervención del Constitucional en el Estatut fue "romper la constitución territorial del país". Y ataca:El secretario general de Podemos,, se dirige a Rajoy: "Hoy no es el día en el que debamos politizar. Hoy me gustaría reflexionar con usted. Le pido que". Y añade: ". Es el principal operador político del expresidente del Gobierno, José María Aznar".Hace referencia a laesta mañana. Pero recalca: dentro de los cauces establecidos."Creemos que es el momento de hacer política de altura. Para eso, el PSOE vuelve a nuestra historia", revindica Robles. "Hacemos nuevamente esa llamada a que el requerimiento claramente se pronuncien por el respeto a los valores constitucionales y al diálogo dentro de la legalidad. Es esencial hacer política aquí, en este marco, en el Parlamento. Por eso,". Señala: "No necesitamos más mediadores que nosotros".Repasa Robles los orígenes de nuestro marco democrático. "Un marco constitucional que se puede reformar", afirma, pero dentro de la ley. Recrimina a los independentistas que se adueñen de L'Estaca, de Lluís Llach, ya que en la Transición esa canción servía para pedir un Estatuto de Autonomía. "", prosigue, explicando por qué la ley del Referéndum y de Transitoriedad son inaceptables.Interviene la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Margarita Robles. y no el día siguiente del referéndum suspendido por el Constitucional.. La bancada del Partido Popular aplaude puesta en pie. "Todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo río", una de las frases destacadas. "Es hora de poner fin a este desgarro con el objetivo de recuperar la convivencia", concluye."Ninguna constitución democrática contempla el derecho a la autodeterminación", declara Rajoy. Afirma que la ONU sostiene que ese derecho solo está reconocido para los pueblos bajo dominación colonial., afirma.Sobre la mediación: "", pero advierte: "No hay mediación posible con la ilegalidad".Rajoy, contundente: "Cualquier Gobierno, el que yo gobierne o el que gobierne cualquiera de ustedes,".Habla Rajoy de las empresas que han trasladado su sede social a otras partes del país. "Se han visto obligadas a salir de allí ante la amenaza de la ruptura". Habla de las calificaciones a la baja de las agencias de rating, que aún no ha tenido efectos ya que "la comunidad se sigue financiando gracias al Tesoro español". Y pone un ejemplo del impacto económico:"La gestión eficiente y pacífica de la complejidad de intereses que requiere un país avanzado" requiere de la ley como "eje vertebrador de la convivencia", considera. "", acusa Rajoy.. Y para culminar el despropósito, el president anunció su victoria" antes del recuento, acusa. "No existe un solo país en el mundo que se haya tomado en serio lo que pasó el 1-O. España ha actuado como actuaría cualquier país democrático". Aprovecha para. Aplauso largo de la bancada del PP.Ante este golpe a nuestro modelo de convivencia, "", asegura. Repasa todas las acciones de la Justicia y de las fuerzas de seguridad para evitar la consulta.Afirma Rajoy que su Ejecutivo no se ha negado a dialogar durante todos estos años."No pueden alegar. Esta cámara también rechazó sus pretensiones de realizar un referéndum de autodeterminación, en abril de 2014".Rajoy explica los eventos sucedidos en 2012 como antesala de la situación que vivimos hoy en día. "El 20 de septiembre de aquel año, el presidente me solicitó que Cataluña se pudiera acoger al Fondo de Liquidez Autonómico (...). También". "En vez de buscar la alianza, en vez de buscar un acuerdo de concordia, decidieron echarse en los brazos de la formación más antisistema de todas: las CUP"."Lo que no es legal, no es democrático (...). Ese referéndum ilegal, ideado para violar la ley y el propio Estatut de Cataluña,, tal y como reconoció la Junta Electoral Central", afirma el presidente. Argumenta que, por tanto,El presidente del Gobierno comienza explicando el requerimiento realizado al president Carles Puigdemont."Es la respuesta a este requerimiento la que marcará los acontecimientos de los próximos días. (...)", asegura.Los diputados empiezan a tomar asiento en sus escaños en el hemiciclo. Todo listo para que se reanude la sesión.