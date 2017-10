Cospedal afirma tener "la casi completa seguridad" de que no enviará al Ejército a Cataluña

"Tengo la casi completa seguridad de que no será necesaria su intervención, pero [las Fuerzas Armadas], bien sea dentro o fuera de sus fronteras". Así lo aseguró la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, poco antes del inicio del desfile militar con motivo del Día de la Fiesta Nacional en Madrid. "Las Fuerzas Armadas tienen atribuida la defensa del orden constitucional, de la soberanía nacional y de la integridad territorial de nuestro país, y están dispuestas a hacer lo que sea menester a las órdenes del Gobierno", señaló.Asimismo, Cospedal ha indicado que si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no cesa en su actitud, el Gobierno aplicará el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. "Si esto no es así,que tiene por objeto restaurar la ley y la igualdad de derechos para todos los españoles en Cataluña", afirmó la dirigente, apenas un día después de que el Ejecutivo comenzara con la tramitación de la medida dirigiéndose por escrito a Puigdemont.Cospedal afirmó que el Ejecutivo tiene previsto lo que hay que hacer porque "otra cosa no sería lógica", si bien sostuvo que el Gobierno "está actuando con proporcionalidad, pero también con firmeza y en defensa de la legalidad y del interés general de toda España". "Quiero trasladar un mensaje de tranquilidad y decir a los españoles que estén confiados en que su Gobierno y las instituciones que conforman el Estado de derecho van a defender su intereses legítimos y la igualdad entre los españoles", subrayó la ministra.Previamente, Cospedal se había dirigido por videoconferencia a los militares que se encuentran en las 17 misiones internacionales que tiene desplegadas España para garantizarles que el Estado cuenta con todos los instrumentos para "defenderse", preservar la ley y la unidad e integridad territorial del país. La ministra señaló que España, pero insistió en que el Gobierno utilizará todos los mecanismos disponibles para responder a estos "momentos difíciles"."Hoy conmemoramos que dos mundos se unieron y que nuestro país terminó su conformación nacional pasando de distintos reinos a todos unidos bajo una misma corona y un mismo destino. Hay mucho que celebrar", resaltó antes de subrayar que "la unidad hace la fuerza" y "uno nunca puede ceder para defender lo que es justo".