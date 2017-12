Prisión provisional sin fianza para el acusado de matar en Zaragoza a un hombre con tirantes de la bandera española

"No hay duda"

"Relato peregrino"

"Alevosía"

La jueza de guardia de Zaragoza, Natividad Rapún, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la capital aragonesa, ha dictado este jueves el auto de, en el centro penitenciario de Zuera (Zaragoza), de Rodrigo Andrés Lanza Huidobro, investigado por la muerte a golpes del zaragozano Víctor Laínez. En el auto, recogido por Europa Press, la jueza señala que se trata de un posible caso de asesinato.Se hará cargo de la instrucción el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza. La jueza de guardia expresa en el auto que el Ministerio Fiscal y la acusación particular, que realiza el abogado Juan Carlos Macarrón en representación de la familia de la víctima, han solicitado la medida finalmente acordada, mientras que la abogada de la defensa, Ana Sebastián, ha pedido lade otra naturaleza.La jueza afirma quepara determinar que Rodrigo Lanza "cometió un delito de asesinato" a las 3.00 horas del 8 de diciembre, en el bar El tocadiscos al agredir a Víctor Laínez "por la espalda, sin posibilidad alguna de defensa y utilizando un efecto lo suficientemente contundente como para provocarle una fractura ósea" en el cráneo con hemorragia, afectándole al tejido cerebral, "lesión principal y causa de la muerte".Seguidamente, indica el auto, tras caer la víctima al suelo le propinó, rompiéndole la nariz y zonas adyacentes, como refleja el parte médico. El médico forense refleja en su informe que Laínez sufrió "agresiones de gran intensidad traumática" en la cabeza sin que se aprecien signos de defensa., manifiesta la jueza, remitiéndose a las declaraciones de los acompañantes de Lanza, del propietario del establecimiento y de cinco clientes, que han reconocido fotográficamente al presunto autor.El investigado ha declarado —según recoge el auto— que agredió a la víctima alegando que "se limitó a evitar una posible agresión con arma blanca, cuya existencia cierta no consta". La jueza observa que esta argumentacióny con las declaraciones realizadas por algunos testigos en sede policial.La titular del juzgado número 6 hace notar que "la gravedad del delito imputado y de la pena que lleva aparejada justifican sobradamente la privación de libertad del investigado", añadiendo que Lanza tiene antecedentes penales y que, sin descartar que el investigado pudiera "protagonizar nuevamente conductas violentas frente a personas que le desagradan, bien por su ideología, bien por los signos externos que la representan".Rapún asevera que hay indicios de que Rodrigo Lanzay "tras haberle recriminado o llamado la atención por el simple hecho de portar, en el legítimo uso de su libertad personal, unos tirantes con los colores de la bandera española".Asimismo, ", frustración u obstrucción a la acción de la justicia", continúa el auto. "Es preciso evitar cualquier tipo de manipulación directa o indirecta sobre las declaraciones de los testigos presenciales", agrega.El abogado de la familia Laínez, Juan Carlos Macarrón, ha declarado a los medios de comunicación que Lanza ha realizado un, ya que "ha manifestado que fue la víctima quien se metió con él" y que salió del establecimiento seguido por la víctima, que según el investigado llevaba una navaja, que no ha sido localizada. Según este relato el presunto autor "se defendió mediante dos empujones y un puñetazo".Sin embargo, ha continuado el abogado,, sino que "él atacó a mi cliente de forma súbita y por la espalda, de forma contundente y que incluso se ensañó". Ha dicho que según los testigos Rodrigo Lanza se colocó encima de Laínez poniéndole la rodilla encima del pecho y "le empezó a dar puñetazos", levantándose después y propinándole "una gran patada en la cabeza", lo que "concuerda" con las lesiones que sufrió la víctima, con fractura de cráneo y otros huesos y pérdida de masa encefálica. "Objetos contundentes tuvo que haber" al margen de las "especulaciones" sobre si era una barra de hierro o un sillín de bicicleta, ha apuntado Macarrón.El letrado ha puesto de relieve eldel investigado, y no "compungido", durante la declaración, esta mañana. Ha aseverado que "el único autor material fue Lanza" y que sus acompañantes "no tuvieron intervención".Respecto al posible delito de odio, el letrado ha comentado queporque "portaba una chaqueta", pero "los testigos dicen lo contrario, que llevaba puestos los tirantes de forma ostensible y un móvil con un águila en la parte de atrás", de manera que "era claro su posicionamiento".La autopsia practicada al cadáver de Víctor Laínez ha determinado que el atacante, lo que le produjo un traumatismo craneal que acabó por matarlo horas después, según revela Heraldo Los especialistas del Instituto de Medicina Legal de Aragón han dudado, tras examinar el cráneo de la víctima, de la versión de los testigos, por lo que no está claro que el atacante haya usadometálico aún por determinar.La Policía Nacional llevó sobre las nueve de la mañana de este jueves a Rodrigo Lanza a los calabozos de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza, donde la jueza de guardiaEl Cuerpo Nacional de Policía detuvo el lunes a Rodrigo Lanza como supuesto autor del homicidio. Lanza estuvo en prisión entre 2006 y 2012 tras ser condenado poren los incidentes ocurridos en una casa okupa donde se celebraba una fiesta el 4 de febrero del 2006.El documental Ciutat Morta , dirigido por Xavier Artigas y Xapo Ortega y en el que aparecía Lanza,y acusaba a la policía de fabricar pruebas. El documental narra las presuntas torturas de cuerpos policiales a detenidos tras el desalojo de una fiesta en un teatro okupado en el que un agente acabó herido de gravedad.La víctima, de 55 años, era miembro del grupo de moteros Templarios y, según confirmó esta organización a través de su cuenta de Facebook.