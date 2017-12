Un juzgado pide a Interior que informe sobre la decisión de habilitar la cárcel de Archidona como CIE

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vera (Almería) ha pedido a la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, que informe sobre la(Málaga) como Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) Así consta en un auto de dicho juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se acuerdaa raíz de la denuncia presentada por el sindicado Acaip por presuntos delitos de falsedad en documento público y desobediencia a la autoridad judicial.En dicha resolución, que tiene fecha del 30 de noviembre, se indica que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir laAl respecto, en el auto, adelantado este viernes por el diario El País , se indica que al no estar determinadas las circunstancias de los hechos ni las personas que han intervenidoy practicar aquellas que sean necesarias.En su denuncia, Acaip indicaba que en los autos de internamiento de los inmigrantes se precisaba que éste se produciría ", en concreto en el centro de internamiento dependiente de la Jefatura Superior de Policía de Archidona".Así, Acaip precisaba que, a pesar de lo manifestado en dicha resolución y lo señalado por la Policía, "no hay un centro penitenciario de internamiento de extranjeros adjunto a la Jefatura Superior de Policía sinoPor eso, ahora, la jueza, además de pedir dicha información a la Secretaría de Estado de Seguridad, insta a que serelativo al internamiento de uno de los inmigrantes en Archidona y el auto en el que se acordó el mismo.El presidente del sindicato,, ha señalado que "el propio juzgado de Vera ordenó el ingreso en un centro no penitenciario" y ha apuntado que "esy hubieran pensado que hay un CIE en Archidona cuando no lo hay, por lo que alguien les habrá dado algún documento diciendo que sí lo había".Asimismo, ha indicado que el próximohay convocada por Acaip, CCOO y UGTque "cuenta con el apoyo de un número importante de colectivos" y que se celebrará en el centro penitenciario. El objetivo, ha dicho, "es reivindicar que Archidona es prisión y protestar por la situación actual, solicitando que no encarcelemos a la inmigración".