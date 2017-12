Susana Díaz lamenta el "ataque salvaje" a dos personas "honestas" como Chaves y Griñán, que no se han llevado "un duro"

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, lamentó este lunes, al hilo se que se haya iniciado el juicio del caso de los ERE, el "ataque salvaje" que han sufrido en los últimos años dos personas "honestas y decentes" como, de los que nadie puede decir que se hayan llevado "un duro".En una entrevista con la Cadena Ser recogida por Europa Press, Susana Díaz señaló que después de tantos años en los que se ha investigado a Chaves y Griñán de "arriba a abajo, sus bienes, sus casas y sus cuentas", y al propio PSOE-A, "no se ha encontrado nada".planteó."Han querido ganar en los juzgados lo que no han ganado en las urnas", dijo Susana Díaz en referencia al PP-A, al que ha acusado además de "llevarse por delante la imagen de dos presidentes que son dos personasAgregó que la justicia, en el marco del juicio de los ERE, determinará si se han cometido determinadas "irregularidades o ilegalidades", pero Chaves y Griñán llevan años en los medios de comunicación, donde se les ha hecho un "juicio mediático", y noEn su opinión, ha sido todo tan "burdo" que han querido compararlos con los casos de exmiembros del PP como los de Luis Bárcenas, Rodrigo Rato o Francisco Granados,"Han sido muchos años de un ataque salvaje a dos personas a los que, con el tiempo, tendrán que pedirles perdón", sentenció Susana Díaz, quien insistió en que la justicia tendrá que determinar si en la etapa en la que fueron presidentes hubo cosas que no se hicieron bien, peroAsimismo,indicó que su Gobierno ha tenido que ponerpara elementos que han surgido y todo lo que marcó la Intervención General de la Junta se está llevando a cabo, el mayor control de las transferencias de financiación y una mayor transparencia."Evidentemente ha habido irregularidades yseñaló Susana Díaz.Susana Díaz sostuvo que ella cree en la justicia, pero consideró que es "lenta" en este país y ello genera mucha desconfianza. "No es posible que uno cometa un delito y luego se vaya a Baqueira a esquiar o en un yate", apuntó.