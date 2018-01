Puigdemont reclama no "subvertir" el mandato de las urnas con debates reglamentarios

Tres amenazas

El presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont , advirtió este sábado de queque han dado los ciudadanos en las elecciones del 21 de diciembre con debates reglamentarios y sobre procedimientos parlamentarios, informa Europa Press.Lo dijo durante una intervención por videoconferencia en el, en referencia al debate sobrecomo presidente de la Generalitat, ya que considera que el mandato del 21D es que él sea investido."Los diputados tenemos derechos, se deben respetar, pero sobre todo. A nosotros nos toca proteger y reivindicar por encima de todo los derechos de los ciudadanos. Que el árbol no nos tape el bosque", pidió.Puigdemont aseguró que el PDeCAT, por lo que cree que debe mantenerse "firme en la exigencia democrática", y alertó de que hayque pueden evitar que se aplique el mandato de las urnas.Una de ellas es, según él, que los partidos independentistas, pero que "no pasará" si materializa la mayoría parlamentaria independentista que forman JuntsxCat, ERC y la CUP.Por ello, señaló que el pleno de constitución del Parlament del miércoles y el pleno para investir al presidente de la Generalitaty que deben reflejar la voluntad de los ciudadanos en las urnas."Si este paquete lo resolvemos tal y como los ciudadanos nos han encargado, habremos conjurado uno de los riesgos", avisó a los partidos soberanistas.También advirtió de que Cs, PSC y PP puedenque no admite ningún tipo de discusión", y reclamó a los grupos independentistas que hagan estrategias parlamentarias para evitarlo.Puigdemont afirmó que la tercera amenaza es quebuscando la confrontación y la fractura social en Cataluña.Por eso, llamó a defender las políticas universales que ha hecho el catalanismo en las últimas décadas, como el, que cree que reflejan el lema Un solo pueblo que utiliza el soberanismo, ya que están dirigidas a todos los ciudadanos por igual, y expresó su preocupación por que el Estado intente revocarlas: "Si nos rompen estas políticas universales, nos habrán roto el país".