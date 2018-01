Podemos Andalucía registra como partido la marca Marea Andalucía

No incumple las directrices de Podemos

El nombre registrado es "preventivo"

La Ejecutiva de Podemos Andalucía ha decidido inscribir la marca Marea Andaluza en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior al objeto de que este nombre, una determinación que ha comunicado previamente a la Secretaría de Organización estatal que lidera Pablo Echenique.Así lo ha manifestado, en rueda de prensa y a preguntas de los periodistas recogidas por Europa Press, la portavoz adjunta del grupo parlamentario de Podemos Andalucía, después de que El Confidencial eldiario.es hayan adelantado este miércoles el registro de dicha marca, con domicilio social en la localidad gaditana de San Fernando."Ha sido una, no del grupo parlamentario", ha explicado Lizárraga, quien ha asegurado que la dirección del partido en Andalucía ha trasladado esta decisión a la Secretaría de Organización estatal.El objetivo, según ha relatado, es que "no se utilice ese nombre con fines distintos a Podemos", toda vez que ha recordado que Marea Andaluza es un nombre que "ha sido usado por Podemos y es legítimo que no se quiera que haya utilizaciones distintas a Podemos". Precisamente Por una Marea Andaluza fue el nombre de la candidatura con la quede Podemos Andalucía, donde fue reelegida como coordinadora general.En cualquier caso, Lizárraga ha asegurado que Podemos Andalucía decidirá en los órganos correspondientes, como aparece en los estatutos, "cómo iremos a las elecciones andaluzas y a las municipales", y ha dicho queque la marca Podemos Andalucía vaya a desaparecer en las próximas andaluzas para pasar a llamarse Marea Andaluza.Además, ha desvinculado el registro de Marea Andaluza de la petición que ha hecho constantemente Podemos Andalucía a la dirección de Pablo Iglesias para tener, lo que le permitiría tener las manos libres para elaborar sus propias listas electorales y decidir sobre los pactos electorales, entre otras cuestiones.Asimismo, Lizárraga, que compitió contra Teresa Rodríguez en la última Asamblea Andaluza por ser la coordinadora general de Podemos Andalucía, ha dicho que no cree que el registro de Marea Andalucía responda a un, corriente en la que se integra la líder andaluza, a la dirección de Iglesias, precisamente a cuenta de esa petición de más autonomía.Por último, ha explicado que el registro de esta marca aún, máximo órgano de decisión de Podemos Andalucía, y ha insistido en que "Podemos Andalucía lo que decida será según sus estatutos, consultando a sus inscritos y se decidirá en los órganos correspondientes".El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique , ha negado que la líder del partido en Andalucía, Teresa Radríguez, se haya saltado las directrices al inscribir la marca Marea Andaluza en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior y ha asegurado que sea la dirección estatal., ha declarado Echenique en una entrevista en Los Desayunos de TVE recogida por Europa Press. El dirigente de Podemos ha insistido en que él "ya sabía" que Rodríguez iba a inscribir la coalición: "Hablé con ella hace dos o tres días y me lo explicó", ha dicho.Echenique ha explicado que la líder andaluza ha dado este paso paraa la confluencia entre Podemos e IU, algo que ya sucedió en las elecciones municipales de 2015 con la candidatura liderada por Ada Colau en Barcelona. "Existe el riesgo (...) de que algún listillo te robe el nombre, lo registre antes que tú, o intente registrado un nombre parecido al tuyo", ha apuntado.Ante esa posibilidad, Echenique ha afirmado quey "lo lógico es que se haga con un aliado", en referencia a IU. Según Echenique, Podemos e IU en Andalucía "seguramente" concurran juntos a los comicios autonómicos y municipales de 2019.El responsable Político de Podemos Andalucía, Jesús Rodríguez, ha asegurado este miércoles que están trabajando en la confluencia con IU. No obstante, ha asegurado que "no se sabe qué nombre va a tomar esa confluencia", aunque "de manera preventiva" se ha registrado Marea Andaluza, pero "no tiene que ser el nombre definitivo".A pregunta de los periodistas, Rodríguez ha insistido en que. Así, ha añadido que "si dentro de una tiempo se llega a ella y no hay un nombre registrado, habría un problema".No obstante, el parlamentario de Podemos ha restado importancia señalando que, en referencia al registro de un nombre y una supuesta polémica.