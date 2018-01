El Congreso pide un informe para denunciar en el TC el 'no' de los jueces a enviar documentos sobre corrupción del PP

El PP, en contra

Ya hay un conflicto abierto contra el Gobierno

La Mesa del Congreso ha encargado este martes un informe a los letrados de la institución para que analicen si es posible recurrir ante el Tribunal Constitucional la negativa de la Audiencia Nacional a remitir a la Cámara gran parte de la documentación sobre losy que fue solicitada por la comisión que investiga la supuesta caja b de los conservadores, informa Europa Press.El pasado mes de noviembre la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, tres de cuyos miembros integran el tribunal que ha juzgado la primera etapa de la actividad de la red de corrupción Gürtel , denegó el envío de varios documentos por tratarse deEn concreto, rechazó entregar informes de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía (UDEF) y de la Intervención General del Estado (IGAE) y advirtió al Congreso de queque se le soliciten. Los jueces tomaron esta decisión para preservar la presunción de inocencia de los investigados argumentando que "podría verse comprometida por una investigación paralela no sujeta a las garantías del proceso penal".No obstante, hubo un voto particular del magistrado José Ricardo de Prada, quien consideró que estaera injustificada porque el objeto de la investigación parlamentaria no era determinar responsabilidades penales, y, por tanto, no está en peligro la presunción de inocencia.Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el órgano de gobierno de la Cámara ha dado este martesque le cursó el pasado mes de diciembre el presidente de la comisión de investigación, el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo.La petición de que los letrados analicen la posibilidad de pedir amparo al Constitucional si la Audiencia Nacional no da su brazo a torcer surgió de un acuerdo de la Mesa y los portavoces de la comisión, que contó con el, el único partido que no ha contestado las reticencias de la Audiencia Nacional al envío de documentación. Además, los conservadores tienen recurrida ante el Tribunal Constitucional la propia creación de la comisión de investigación.Lo que reclama la oposición y así habrán de hacer los letrados es estudiar la posibilidad de que la Cámara planteeante el Tribunal Constitucional si la Audiencia no reconsidera su posición.La oposición confía en que no sea necesario llegar a este punto y que la Audiencia Nacional se avenga a remitir al Congreso unauna vez que ya ha abierto juicio oral y que, además, ya ha sido publicada en su mayor parte por los medios de comunicación.El Congreso ya planteó un, en este caso contra el Gobierno de Mariano Rajoy, por su negativa a someterse al control parlamentario durante la anterior legislatura, en la que el Ejecutivo estuvo en funciones por la falta de acuerdo para nombrar un nuevo gabinete tras las elecciones de diciembre de 2015. El Constitucional tiene pendiente resolver este conflicto desde la primavera de 2016.