Directo | Elsa Artadi se perfila como candidata a la investidura en el Parlament

info Libre

11.42.

11.40.

11.25.

10.40.

10.00.

9.45.

Esta semana continúan las negociaciones entre JxCat y ERC para elegir unde la Generalitat, con la posibilidad de un tomando cada vez más fuerza . El juez Llarena rechazó este martes la petición de libertad del diputado y expresidente de la ANC Jordi Sànchez, alegando que su "ideario soberanista" apunta a un riesgo de reiteración delictiva.Sigue enel minuto a minuto sobre Cataluña:Ante las informaciones que apuntan que la diputada de JxCatsería la candidata que se investiría presidenta en el Parlament,y que, en cualquier caso, no le corresponde a su partido presentar alternativas a Puigdemont.JxCat y ERC negocian unapara ser debatida y votada en el pleno del Parlament con la que buscarían "legitimar" a Carles Puigdemont como president de la Generalitat aunque no vuelva a Cataluña para la investidura. En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, el portavoz de los republicanos, Sergi Sabrià, ha confirmado la existencia de esta resolución y ha asegurado que es una víaque una reforma de la Ley de la Presidencia, como propone JxCat.El portavoz del Gobierno,, ha asegurado que el Ejecutivoque en Cataluña se lleve a cabo una reforma exprés de la ley de presidencia para que Carles Puigdemont pueda ser investido, como el propio expresident catalán ha planteado. En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, el ministro ha tachado de "malísima noticia" que se hable sobre la posibilidad de que los independentistas "vuelvan a las andadas de modificar fraudulentamente la ley", en este caso para dar a Puigdemont "un estatus".El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera , ha adelantado este jueves una propuesta de su partido para modificar la legislación electoral de manera que los, como el expresident de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont,. Tras referirse a la reunión que Cs va a mantener con Podemos este jueves en el Congreso para tratar de impulsar la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), Rivera ha indicado que su partido va a plantear incluir esa circunstancia entre los motivos que hacen inelegible a una persona. "Los señores que no dan la cara y que huyen de la Justicia, que cometen desacato a un tribunal, no pueden ser candidatos a nada, porque están incumpliendo las nociones más básicas de la democracia", ha afirmado en una entrevista en RNE , recogida por Europa Press.JuntsxCat y ERC negocian esta semanaen Cataluña, después de que el presidente del Parlament pospusiera la sesión de investidura hasta tener garantías de que del Parlament sale un president que pueda gobernar. La posibilidad de que haya un doble Govern , con un presidente electo en el Parlament y Puigdemont como "president en el exilio" en Bruselas, ha ido tomando cada vez más fuerza. De hecho, según informa Rac1 , ambas formaciones coinciden en una candidata de consenso: la portavoz parlamentaria de JuntsxCat, Elsa Artadi El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent este jueves los centros penitenciarios depara reunirse con el exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y a los otros tres líderes soberanistas encarcelados, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Según ha informado este miércoles el Parlament de Cataluña en un comunicado, tiene prevista una reunión a las 9.00 horas con Junqueras y Forn en la cárcel de Estremera, y, al salir, unas declaraciones ante la prensa. Posteriormente, Torrent se trasladará a la prisión de Soto del Real para reunirse con Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.