El Gobierno propone que los planes de pensiones puedan ser rescatados a los 10 años de la aportación

Situación en Cataluña

Llamamiento a Arrimadas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció este jueves, en el marco del foro Abc -Deloitte, un real decreto para flexibilizar que los ahorradores recuperen el dinero invertido en fondos de pensiones sin esperar a la llegada de la jubilación.expuso.Además, señaló Rajoy,La medida, calculan en el Gobierno, podría afectar a unosSegún Rajoy, el sistema de pensiones público"Un derecho irrenunciable de los españoles que impulsamos con políticas económicas que nos favorecen el crecimiento y la creación de empleo", añadió.La medida "intenta incentivar el ahorro, apela a la responsabilidadEl presidente circunscribió la iniciativa que llegará este viernes al Consejo de Ministros en el contexto de la recuperación económica. "Ahora que las cosas empiezan a ir bien, es el momento de volver a ser previsores"."Desde los poderes públicos debemos incentivar que el ahorro piense en el largo plazo. Un ahorro con un horizonte temporal prolongado, que sirva como complemento de la pensión pública pero también para otros planes vitales, como la educación de los hijos, un proyecto personal o superar cualquier revés que nos pueda traer la vida. Una inversión para el futuro, a la que se pueda recurrir cuando sea necesario", justificó.En un discurso de marcado carácter económico , Rajoy no pasó por alto la situación en Cataluña. Parta mandar"."Mientras el nuevo Parlament busca un president que pueda serlo, o se repiten las elecciones, Cataluña no va a estar sin gobierno. Porque el artículo 155 es la garantía de que se siguen atendiendo los servicios esenciales y, subrayó.El presidente sacó pecho de haber tomado la iniciativa para la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. "El Partido Popular puede cometer errores. Pero creo que todo el mundo estará de acuerdo en que hoy es el único partido de España que pone la estabilidad, dijo.Como ya han hecho otros destacados dirigentes conservadores, Rajoy pidió a la candidata de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, –sin citarla–"Cada vez son más los catalanes que se preguntan cuánto tiempo se puede mantener a una comunidad autónoma sometida a la voluntad y a los vaivenes de una sola persona. También comprendo que otros muchos no entiendan que no se presente una alternativa constitucionalista a la situación actual. Se puede y se debe hacer", dijo.