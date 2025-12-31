A Robe Iniesta. In memoriam.

Robe fue uno de los mejores letristas de este país. Como letrista, no me quedaba otra.

Al fascismo no se le combate con argumentos y con políticas sociales que fomenten la cohesión intergeneracional. La chavalería lo tiene claro: está de moda ser fascista. Hay toda una industria bregándoselo, creándonos complejos sobre nuestras alicatadas cabezas en las redes, mientras la derecha, extrema o no, mueve la caja registradora y roba a los más vulnerables. Ya me tienen "hasta los huevos" con tanta sinvergüencería. No, así no se les combate. Al fascismo se le combate en las urnas, a carita de perro, y en segunda ronda en el parlamento. A esta peña cutre, nacionalcatólica y celtibérica no se le puede permitir que acaben con los servicios públicos, los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de las minorías. Este retroceso que pensábamos que no volveríamos a ver se está produciendo de un modo descarnado.

Mientras acontece, la fascista Lady Ayuso aprueba un gasto extra de 106 millones de euros para reequilibrar económicamente tres hospitales gestionados por Quirón: el Hospital General de Villalba, el Rey Juan Carlos de Móstoles y el Infanta Elena de Valdemoro. En el reequilibrio económico del hospital de Villalba, Quirón recibirá 21,4 millones de euros extra (obviamente estamos en Navidad), aparte de los 37,9 millones que se le abonará por su actividad el pasado año. Y no me da la gana, francamente, a la par que me pone de muy mala hostia, desarrollar los business de Valdemoro y Móstoles. Al fin y al cabo, uno no es más que un paleto, al que Madrid le viene de paso un par de meses al año, pero créanme los foráneos: lo tienen crudito. Lo del reequilibrio económico por la prestación asistencial, con pocas camas y menos médicos, en mi pueblo lo llaman robar.

Llegados a este punto y frente a la mirada del gato del vecino que me escruta como si me hubiera fumado cuatro “porros” seguidos, decanto el vaso con hielo para intentar adivinar su contenido y la verdad: no me gusta un pelo.

De Purísima y oro.

_________________

Pako Martí es socio de infoLibre.