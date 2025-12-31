La fabulosa colección de motos de carreras del narco más buscado por el FBI

La historia criminal de Ryan James Wedding es bien conocida por los lectores de infoLibre y Narcodiario desde hace más de un año, mucho antes de que el FBI le hubiese situado como el narco más buscado. Canadiense de nacimiento, se le persigue desde los meses posteriores a la pandemia, si bien su nombre no salió a la palestra hasta noviembre de 2024, cuando estalló la operación Slalom Gigante. La acción, coordinada entre la DEA y la Policía Montada, sirvió para desmantelar una red narco que enviaba grandes cantidades de cocaína desde México hasta Canadá cruzando —y dejando mercancía— en la costa oeste de Estados Unidos. El líder del entramado, Wedding, compitió en los Juegos Olímpicos de 2002 en snowboard antes de dar el salto al narcotráfico.

Este mes de diciembre, las autoridades mexicanas ejecutaron múltiples órdenes de registro en propiedades presuntamente relacionadas con Wedding, que sigue prófugo desde entonces. En ellas se decomisaron una gran cantidad de motocicletas con un valor estimado de aproximadamente 40 millones de dólares. Una fabulosa colección de vehículos que habrían sido usados en competiciones de todo el mundo.

En las imágenes se pueden ver motos de distintas marcas. Los expertos apuntan a que se trata de piezas auténticas. Se pueden observar varias monturas con el icónico número 46 que lució durante gran parte de su carrera Valentino Rossi, y también el número 99 del español Jorge Lorenzo, ambos leyendas de Moto GP. Otro icono representado en la colección es Loris Capirossi y, por supuesto, la gran estrella de la actualidad, el español Marc Márquez. También se intervinieron máquinas mucho más antiguas, aparentemente procedentes de anteriores etapas del Mundial.

"Esta exitosa incautación es resultado de la colaboración entre las autoridades mexicanas, el FBI, la Policía de Los Ángeles y la Policía Montada", detalla el FBI en un comunicado. Wedding, como se sabe, está vinculado al cártel de Sinaloa, que sería su proveedor principal para el posterior reparto de la droga en Estados Unidos y en Canadá.

Las motos no estaban en las mejores condiciones de mantenimiento, dado su elevado valor económico. Ahora, al pasar a manos del Estado, podrían ir a parar a un lugar en el que no se deterioren para, si fuese posible, obtener un beneficio para la lucha contra el narcotráfico a través de su venta.

Hay una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena. El FBI pide que "si tiene alguna información sobre Wedding, comuníquese con el FBI por WhatsApp, Signal o Telegram al (424) 495-0614. También puede comunicarse con su oficina local del FBI, la embajada o el consulado estadounidense más cercano, o enviar una pista en línea en http://tips.fbi.gov".

Las autoridades norteamericanas le sitúan en México, bajo la supuesta protección del cártel. Es por ello que han difundido varias imágenes recientes suyas, la última del verano de 2025, en busca de la colaboración ciudadana que conduzca a su captura.