El PSOE propone recuperar el Ministerio de Ciencia e invertir 1.500 millones para el "rescate" de 10.000 investigadores

El Partido Socialista quiere recuperar un, cuando la financiación debería ascender a 22.000 millones de euros frente a los 13.000 actuales en los Presupuestos Generales del Estado, y activar unespañoles que se marcharon al "exilio" para hacer carrera: 1.500 millones para recuperar a 10.000 científicos con "criterios de excelencia", según informó Europa Press.Lo explicó en rueda de prensa en Ferraz el Secretario de Área de Emprendimiento, Ciencia e Innovación del PSOE,; junto a la Secretaria del Área de Igualdad,; quienes detallaron las propuestas del partido para "un acuerdo de país" en materia de ciencia, un asunto que lleva "seis años de sequía y abandono" contando España con "mujeres y hombres solventes y reputados internacionalmente", en palabras de la dirigente socialista.En primer lugar, proponen "crear unpara poner a la ciencia al más alto nivel político y poder resolver no sólo los problemas a los que se enfrentan los científicos hoy sino poner a trabajar la maquinaria para convertir la ciencia en un motor" de cara al futuro, tal y como explicó Polo.Asimismo, se prevé poner en marcha un "" de los investigadores españoles emigrados, pues según los datos de Fundación Alternativas que ofreció Polo, 37.000 se habrían marchado fuera "de manera poco natural", es decir, no para complementar su formación con vistas al regreso sino ante la, con una carrera estable" que tenga proyección en el tiempo.Proponen dotar ese plan de rescate, que gestionaría la Agencia Estatal de Investigación, conde renombre y jóvenes "con criterios de excelencia" y que a su vuelta tengan "una incorporación permanente, consolidando su puesto de trabajo y su talento en el sistema de ciencia español".Polo incidió en que el plan tiene así "dos partes", una para "atraer a toda la gente que se ha marchado y garantizarles que van a poder realizar una carrera estable con seguridad y confianza", lo que pasa necesariamente por "" y, por otro, "que se han quedado en España y de aquellos que aún están terminando su carrera" para que no se vayan.Asimismo, la propuesta del PSOE pasa por undestinado a estos fines antes de 2020 y que ese año se emplee, es decir, "pasar de un gasto de 13.000 millones de euros a un gasto de 22.000 millones" que la formación se compromete a garantizar o incrementar en caso de llegar al Gobierno.Polo reconoció que el PSOE aún no ha ultimado en su propuesta cómo hará para involucrar al sector público en la inversión en I+D, pero avanzó que si bien se quiere "impulsar" la contribución de las PYMES, "sobre todo son las grandes empresas" con las que hay que trabajar, "no forzándolas sino".En cualquier caso, la posición del PSOE es que el Estado sea "tractor" del desarrollo científico en España y por ello, su planteamiento es que desde el Ejecutivo se diseñe en colaboración con la comunidad científica "la senda de los grandes proyectos de país" que se quieren impulsar, ""."Esa misión de definir los impulsos es una tarea en que aún estamos trabajando con la comunidad científica para conocer en qué elementos podríamos. Hay muchas áreas en las que ya somos fuertes, pero todavía no queremos compartirlo porque queremos que sea parte de un plan de impulsos y misiones", ha explicado.El acuerdo de país del PSOE recoge otras propuestas, como una, que a su juicio "ha llegado tarde y mal", para conseguir que se parezca más a instituciones como el European Research Council, un director independiente, financiación estable de carácter plurianual y comités de evaluación compuestos por investigadores internacionales.También pasa por una, con intención de "garantizar la suficiencia y la periodicidad" de estos concursos y simplificar los procedimientos administrativos para optar a los mismos.