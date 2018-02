Directo | La Mesa del Parlament decide este viernes si acepta la propuesta de Cs y comienza la cuenta atrás para repetir elecciones

info Libre

Este jueves, el abogado suizo de la exdiputada de la CUPrecalca que es muy probable que las autoridades suizas rechacen extraditar a la cupaire. Mientras, las negociaciones paraen Cataluña avanzan entre rumores sobre una posible presidencia del número tres del Govern cesado por la aplicación del artículo 155.Sigue enel minuto a minuto sobre la situación en Cataluña:Elde Instrucción 7 de Barcelonael 14 de febreropresentada por el Centre per la Defensa dels Drets Humans Irídiaen la escuela barcelonesa Els Horts, según ha informado la organización en un comunicado. En el auto de admisión recogido por Europa Press, el juez también requiere a la Policía Nacional las comunicaciones con el Centro de Mando de los agentes que dirigieron el operativo contra el referéndum que tuvo lugar en el centro escolar. La querella se presentó en noviembre por delitos de lesiones y contra la integridad moral contra el agente --cuya identidad se desconoce-- que presuntamente golpeó en la cabeza a un hombre con su defensa y el superior jerárquico que "dio la orden de utilizar aquella arma".El líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona,, ha declinado la invitación a la cena de bienvenida del Mobile World Congress (MWC) del domingo, al que consideradel 1-O y el encarcelamiento sin juicio de personas inocentes", según un comunicado del partido. El grupo municipal rechaza además compartir mesa "con aquél que ha simbolizado la represión y la lucha contra la libertad y la expresión política".El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho este jueves queque ha pedido la formación naranja en el Parlamento de Cataluña sirva para poner en marcha el plazo de dos meses para repetir las elecciones si nadie logra ser investido como presidente de la Generalitat, aunque ha aclarado que no sería "bueno" tener que ir otra vez a las urnas. En una entrevista en Onda Cero , recogida por Europa Press, Rivera ha recordado que son los letrados de la Cámara autonómica los que, pero ha añadido que "ojalá" interpreten que sí, porque "eso sería una manera de desbloquear" la situación política en Cataluña.El líder del PSC,, ha asegurado hoy que hade independentistas presos pero justifica la ausencia del PSC en la reunión de Colau con los familiares de los encarcelados porquecon estas cosas. El dirigente socialista también ha reclamado al independentismo, en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, que actúe con "mirada larga" al elegir un candidato a presidir la Generalitat, y descarta la posibilidad de que se invista a Carles Puigdemont (JxCat).La exdiputada de la CUPafirma que seguiráde Cataluña desde Suiza. Así se ha manifestado en una entrevista para el medio local Tribuna de Ginebra , al que ha confesado que no hace planes a corto plazo, a la espera de las decisiones que tome la Justicia española, aunque le gustaría retomar su tesis doctoral sobre "el derecho de los pueblos a la autodeterminación". Afirma que la orden de detención nacional la "preocupa":El abogado suizo, que defiende a la exdiputada de la CUP, ha asegurado que la negativa del juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena de pedir la extradición de la política catalana se debe "al riesgo muy claro de tener una inadmisión" por parte de las autoridades de Suiza. En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, ha recordado este jueves que un portavoz de la Oficina Federal de Justicia suiza declaró a un diario helvético que rechaza por ahora proceder con la extradición de Gabriel al entender que se le atribuye unPuigdemont ha abierto la puerta apara desbloquear la legislatura, después de que las fuentes consultadas hayan asegurado que no pueden negar la posibilidad de que ocurra. Este posicionamiento representa un cambio en relación a la posición que siempre ha defendido JxCat, en el sentido de que Puigdemont debe ser el candidato a la investidura. Ante este escenario, ERC reivindica que, si Puigdemont mantiene poderes ejecutivos en Bélgica como nombrar a los consellers y convocar elecciones, laen el Ejecutivo que se formaría en Cataluña.JxCat y ERC prosiguen laspara desencallar la investidura en Cataluña y reflexionan sobre cómo encajar el papel dey de, president y vicepresident respectivamente del Govern que fue cesado con la aplicación del artículo 155. Fuentes conocedoras de las negociaciones consultadas por Europa Press sostienen que JxCat mantiene la aspiración de que Puigdemont mantenga poderes ejecutivos, como así lo demuestra las iniciativas que han presentado en el Parlament para poder investirle a distancia. Sin embargo, sigue encima de la mesa la posibilidad de que, sin cuestionar que Puigdemont debe ser el máximo exponente del Govern, en el Parlament separa no abrir un nuevo contencioso judicial con el Estado.