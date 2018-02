'En la brecha', un documental interactivo sobre la desigualdad de género en el trabajo

info Libre

“Es importante que aprendamos a no cuestionarnos continuamente a nosotras mismas. Ya está bien de sentir que no somos capaces, que no estamos a la altura, que cometemos más errores que nadie y no merecemos aún ese puesto de responsabilidad, tampoco ese salario.. Y también contar nuestras luchas, compartir estrategias, visibilizar referentes”. Con estas palabras Claudia Reig describe las motivaciones de En la brecha , el documental interactivo sobre la desigualdad de género en el trabajo que ha dirigido.Producido por Barret Cooperativa Valencia con la colaboración de la Diputación de Valencia y el laboratorio de Innovación Audiovisual de RTVE, el proyecto parte delque ejercen profesiones tradicionalmente masculinizadas —una estibadora, una técnica de sonido, una mecánica de automoción, una entrenadora de fútbol, una chef, una cirujana y una CEO de deportes electrónicos— para después iniciar unaPara ello, este jueves 22 de febrero, fecha tradicional del Día Europeo por la Igualdad Salarial —trasladado al 31 de octubre—, habilitanen el que cualquier mujer puede enviar un vídeo breve —de no más de un minuto de duración— donde relatar sus vivencias y reflexiones acerca de las realidades a las que se enfrentan diariamente en su ejercicio profesional. Estos testimonios, junto con los de las siete protagonistas iniciales, formarán parte, que presentarán el próximo junio en el Feminario de València de 2018 “El objetivo es que haya, donde las mujeres puedan tener referentes femeninos, que no existen hoy en día. No existen ejemplos, no se pone en común y verlo, que otras mujeres te lo cuenten, puede hacer que sientas que no estás sola y que el problema no es solo tuyo, que hay muchas cosas que te estás cuestionando y que igual el problema no eres tú”, expresa la directora en conversación con. “Me gustaría que contribuyese a romper el aislamiento, esa falsa sensación de que lo que te ocurre es excepcional, porque”, subraya.Precisamente, Reig confiesa que durante el proceso de elaboración del documental ella misma ha adquirido conciencia de ciertas actitudes machistas, presentes a nuestro alrededor: “Para mí también ha sido un proceso de concienciación y creo que es algo que todas las mujeres necesitamos darnos cuenta y poco a poco con esta vorágine de movimiento feminista se está consiguiendo. Creo que es”, relata.En la brecha nació hace un año, en plenas movilizaciones por la reforma del sector de la estiba, que coincidió con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Allí, quedaron fascinados por el intercambio de experiencias que se producía entre unas mujeres y otras, especialmente entre veteranas y novatas, y conocieron a la estibadora Natalia Vicente, una de las siete protagonistas del documental. Tras conocer las vivencias de las mujeres estibadoras, decidierony sectores y al problema estructural de la desigualdad de género en el trabajo.“Las mujeres. Los hombres se lo merecen y punto y nosotras parece que nunca nos merezcamos las cosas que nos pasan”. “Cuando yo me pongo a los mandos de una máquina, ella. Gestiona si soy eficiente y si lo soy se me remunerará en condiciones”. “La promoción dentro de una cocina es complicada y una mujer queda limitada a la altura del betún, a la hora de tener la credibilidad de un gran chef. Algo que no entiendo, porque. Si saben bien las cosas, saben bien”. Estas son algunas de las reflexiones de las primeras protagonistas.