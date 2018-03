JxCat y ERC pactan cómo será la Generalitat en el exilio: Asamblea, Presidencia y Consell

El acuerdo de investidura entre JxCat y ERC contempla crear el lunes en Bélgicay difundir un proceso constituyente: una Asamblea de Representantes de la República, una Presidencia del Consell de la República y un Consell per la República, según un documento interno de la CUP recogido por Europa Press.Según ha publicado el diario Ara , es una estrategia para dar una estructura que permita a Carles Puigdemont (JxCat), mientras que en Cataluña se investiría un presidente que no fuera él, y se formaría un Govern de acuerdo con la legislación actual.El documento recoge, por primera vez por escrito, que el candidato elegido para ser investido en la Cámara sea Jordi Sànchez (JxCat), en un Pleno del Parlament que podría celebrarse entre e—las fechas no están cerradas—.Los tres órganos a crear en Bruselas se asemejan a lo que puede considerarse, en los que participen tanto miembros de JxCat, la CUP y ERC como representantes de la sociedad civil.Bajo la etiqueta de Espai Lliure de Brussel·les, se prevé que los tres órganos actúen, y que el Govern formado en Cataluña trabaje con la premisa "legalidad autonómica, obediencia republicana", según el documento.