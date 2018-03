El Parlament reivindica la Presidencia de Puigdemont y el referéndum del 1-O, pero evita ratificar la independencia

Votación polémica

"Punto de partida" de la República

El siguiente paso

El Gobierno analiza la resolución del Parlament

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves con los votos de JxCat, ERC y la CUP una resolución que ratifica "la" de la Generalitat de Cataluña, pero ha evitado ratificar también la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017, informa Europa Press.Los tres grupos independentistas han aprobado así unadel presidente cesado y actualmente en Bélgica, pero no lo han investido de forma efectiva, ya que esto abriría un nuevo contencioso con el Tribunal Constitucional.Esta resolución se ha aprobado con los; los 24 votos en contra del PSC y los comuns, mientras que Cs y PP han decidido no participar en la votación por considerar que la propuesta es contraria a las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC).La resolución aprobada, y califica de "ilegal e ilegítima" la destitución de Puigdemont y de su Govern que se hizo efectiva cuando el Senado dio luz verde a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.El texto aprobado define a Puigdemont comoa la Presidencia de la Generalitat, pero difícilmente será investido próximamente, ya que JxCat, ERC y la CUP contemplan investir a un candidato alternativo que sería Jordi Sànchez , según ha trascendido recientemente.La CUP había presentado una enmienda a la resolución que se ha aprobado que pedía que la Cámaradel 27 de octubre, pero finalmente no se ha votado porque han llegado a un acuerdo con JxCat para aprobar un texto diferente y rebajado.Sin embargo, sí que ha habido una votación polémica, la del punto 6 bis de la resolución, que exige que "ante las instancias jurisdiccionales y el Tribunal Constitucional", y reivindica que la voluntad de los catalanes fue legítimamente expresada en el referéndum del 1 de octubre de 2017.El diputado del PSC David Pérez ha pedido la palabra para explicar que en la reunión de la Mesa del Parlament de antes del Pleno los letrados de la Cámara han defendido quey no debería haber sido ni tramitada ni votada ante el plenario.Los letrados han argumentado que la resolución defendía como legítimo un referéndumpero, aún así, el presidente de la Cámara, Roger Torrent, y la mayoría independentista de la Mesa han decidido seguir adelante.Pérez ha recordado que los miembros de la Mesa tienen "el deber de impedir o paralizar", y ha constatado que no ha sido así.En el debate previo a las votaciones, el diputado de JxCat Quim Torra ha afirmado que esta resolución es, y ha advertido al Estado de que su grupo no se moverá ni un milímetro de sus reivindicaciones independentistas.La líder de ERC en la Cámara, Marta Rovira, ha avalado reconocer a Puigdemont como el presidente legítimo de Cataluña, pero a la vez ha pedido que se forme un; la CUP ha dado sus votos para aprobar el texto, pero el diputado Carles Riera ha criticado las "reculadas" de JxCat y ERC con la independencia.El resto de grupos de la Cámara han criticado la resolución de los independentistas y han pedido que Puigdemont asuma ya que no será presidente de nuevo y la líder de la oposición, Inés Arrimadas, ha preguntado a la bancada independentistaAhora está por ver si JxCat, ERC y la CUP proceden próximamente a investir a Puigdemont en el Parlament, pero según recoge un documento interno de los cupaires que trascendió el miércoles, los tres grupos ya han hablado de que(JxCat).Aunque Sànchez está encarcelado y esto dificulta su investidura, la diferencia con Puigdemont es que, por lo que su abogado, Jordi Pina, tiene previsto pedir permiso al juez Pablo Llarena para que su cliente pueda ser investido por la Cámara.El Gobierno está analizando la resolución aprobada por el Parlament de Cataluña en la que se reivindica la presidencia de Carles Puigdemont pero se evita ratificar la independencia, por si es un texto que tiene algún efectoFuentes del Ejecutivo han reaccionado así ante el texto aprobado por la Cámara catalana este jueves con los votos de JxCat, ERC y la CUP y han asegurado que se revisa el contenido de este documentoen el Pleno de este jueves.Desde el Gobierno de Rajoy se ha subrayado que la firmeza y la rapidez con la que han venido respondiendo las instituciones del Estado a los pasos del secesionismopara que los independentistas retiraran finalmente su anuncio de ratificar este jueves en el Parlament la declaración unilateral de independencia."El Gobierno mantendrá esafrente a cualquier riesgo de ilgalidad", advierten las mismas fuentes.