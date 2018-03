La Audiencia Nacional ha condenado ay un día yal rapero Pablo Rivadulla, conocido como Pablo Hásel , por los delitos de, con la agravante de reincidencia, econtra la Corona e Instituciones del Estado por ensalzar a figuras de miembros de las bandas terroristasen su perfil de Twitter, informa Europa Press.Los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal exponen en una sentencia que las publicaciones del condenado suponen una "actuación conjunta, dirigida contra la Autoridad del Estado" y que aluden "a la necesidad de ir más allá en unincluso con la utilización del terrorismo".El escrito de la Sala de lo Penal de la Audiencia destaca un tuit de Hasel en 2016 en el que, junto a una foto de la miembro del GRAPO Victoria Gómez, expresaba que "las manifestaciones son necesarias, pero no suficientes,". Así, para los jueces este mensaje llama a sus seguidores a "dejar la protesta pacífica".La sentencia explica que "se trata de un mensaje que encierra claramente una invitación a realizar unaque la de sus referentes", en relación a los miembros del GRAPO, que es una "que representa una forma de lucha encomiable y positiva según su criterio".La resolución cuenta con el voto particular de la magistradaque defiende que sus comentarios deben encuadrarse dentro de lay no suponen una manifestación del discurso del odio.Pablo Hásel ya fue condenado a dos años de cárcel por el Tribunal Supremo también por el delito deen 2015 al difundir a través de su canal de Youtube varios temas en los que deseaba que se cometieran atentados contra representantes del PP y PSOE y elogiaba a miembros de los GRAPO, ETA y otros grupos terroristas.