Cs no ve convincentes las explicaciones de Cifuentes mientras que el Gobierno afirma que "tiene el apoyo de todos"

Al Gobierno sí le convence

El secretario general de Ciudadanos,, pidió este jueves a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes de las notas de su máster de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid porque, en su opinión, las explicaciones que se dieron hasta la fecha "no son suficientes", informó Europa Press."Quedan cosas por aclarar y Cristina Cifuentes va a tener que explicar toda esta circunstancia porque de ser verdad es un caso muy grave", subrayó Villegas.En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, solicitó a Cifuentes que, además de "aparecer en sus redes sociales","que le ha dado la confianza", haciendo referencia a un vídeo que la presidenta de la Comunidad de Madrid colgó en su perfil oficial de Twitter en el que se defendía de las acusaciones.Al ser preguntado por la posibilidad de que su grupo parlamentario pida la dimisión de Cifuentes, Villegas dijo que "lo único coherente ahora es esperar a esas explicaciones", aunquePor otra parte, acusó al Partido Popular de "arropar más" a otras personas que estuvieron en procesos judiciales, aunque apuntó que, en todo caso, eso "depende" del PP y "habría que preguntarles a ellos".El portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, por su parte ha señalado que Cifuentes y la Universidad Rey Juan Carlos tienen "muchas cosas que aclarar", y aunque ha dicho que hay que esperar las explicaciones "con prudencia y sosiego", también ha advertido de que a su grupo no le "temblará el pulso" si tiene que adoptar "decisiones trascendentales". En declaraciones a Onda Cero, Aguado ha insistido en que la presidenta regional "tiene muchas cosas que aclarar". "Yo tengo dudas, porque cuando las cosas son claras, cuando no tienes nada que esconder, sales a dar explicaciones, como cuando Cifuentes salió tras las acusaciones de Francisco Granados, no tardó ni una hora en anunciar una querella y salir a todos los medios", ha recordado.Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que las explicaciones ofrecidas por Cristina Cifuentes, "son convincentes" y esperaen relación a las fechas en que obtuvo las calificaciones de su máster, un asunto que a su juicio,, donde lo cursó."Me parece que las explicaciones que ha dado ella son convincentes y en todo caso, esperemos a que se aclare lo que falte por aclarar, aunque aquí creo que es más cosa de la universidad en este caso", señaló en una entrevista con Onda Cero recogida por Europa Press.Se refería en particular a que "hay algún elemento ahí de cuándo se modifica una supuesta calificación y la universidad también tiene que aclarar todo esto", en todo caso, le parece quePreguntado por el 'silencio' del Partido Popular durante la jornada en que eldiario.es publicó la información sobre la supuesta falsificación de las notas del máster cursado por Cifuentes, Catalá ha explicado que "lo que hubo fue una traslación de la confianza a la presidenta de la Comunidad de Madrid"."Lo que hizo el PP fue hacer ese ejercicio de confianza de que ella iba a dar las explicaciones porque nadie puede explicar si yo saqué un 8 o un 5, eso sólo lo saben ella y la universidad y es lo que hizo ayer", afirmó Catalá, quien imagina que Cifuentes "" hasta recabar la documentación suficiente para rebatir públicamente las acusaciones.Asimismo, defendió que Cifuentes "más allá de cuestiones personales," porque "es la presidenta de la Comunidad de Madrid" y la líder del PP en "un territorio muy importante".. No me parece que tenga ningún sentido trabajar para que pasen cosas malas a los compañeros. Creo que eso es un error siempre", añadió.Por último, el titular de Justicia comentó que si bien la renovación de Cifuentes como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid "no está decidido", en su opinión "detrás como para poder ser una magnífica candidata".En el mismo sentido, el ministro de Fomento,, afirmó que "no hay ningún género de dudas" de "la" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ni de la Universidad Rey Juan Carlos, donde cursó el máster.