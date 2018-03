Susana Díaz acusa a Cs de defender el modelo histórico del nacionalismo en financiación autonómica

info Libre

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (PSOE), ha lamentado este viernes que el líder de Ciudadanos en la comunidad, Juan Marín, no tenga "autonomía para defender" a esta comunidad en relación con la financiación autonómica . Es una acusación dura, teniendo en cuenta que PSOE y Cs han sido socios de legislatura, en una relación sin excesivos sobresaltos, desde las elecciones autonómicas de 2015. El comentario suelen hacerlo en privado dirigentes socialistas, pero no ponerlo sobre la mesa. En el resto de partidos existe el convencimiento de que el PSOE y Ciudadanos aparentan un distanciamiento que en realidad es puramente táctico, aprovechando que ambas formaciones marchan bien en las encuestas en Andalucía y que las elecciones se acercan. Nadie descarta un adelanto electoral.Este jueves el Parlamento de Andalucía aprobó una postura sobre el cambio del modelo de financiación autonómica. Lo apoyaron PSOE, PP, Podemos e IU, pero Cs se descolgó. En una entrevista con Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Díaz ha asegurado que ha intentado que el acuerdo que ha salido del Parlamento sobre la posición de Andalucía ante el debate sobre el nuevo sistema de financiación autonómica fuera de los 109 diputados, pero lo que ha "separado" a Cs del resto de partidos es laque las comunidades más ricas tengan que tener más, lo que han dicho tradicionalmente los nacionalistas catalanes". "Ese principio es condenar a la desigualdad y yo lo que aspiro es a que en este país todo el mundo tenga las mismas oportunidades, viva donde viva", ha indicado.El PSOE tensa así la relación con Ciudadanos en el tercer año de su alianza, y con las autonómicas previstas para marzo de 2019, aunque podrían adelantarse. Lo hace además atacando a Cs por un flanco infrecuente: el de querer favorecer a las comunidades más ricas en sintonía con la posición histórica de los nacionalistas. A Díaz le preocupa el ascenso de Ciudadanos, sobre todo tras las elecciones en Cataluña, y pretende poner a salvo su electorado frente al partido naranja, que hace de la unidad nacional su principal herramienta de discurso,.preguntó a Cs Andalucía por la acusación de Díaz. "No es cierto. Cs defiende que una vez que se haya equiparado el mismo catálogo de servicios para todas las comunidades autónomas, aquellas que quieran prestar oros servicios y puedan hacerlo porque recauden o tengan más recursos lo hagan", respondió el partido naranja a través de un portavoz oficial.Díaz ha señalado queque ha sido la posición tradicional de los nacionalistas catalanes. Preguntada por si ve a Marín "incómodo" por el hecho de que su partido haya sido el único en no apoyar el documento que ha salido del Parlamento, Susana Díaz ha considerado que, sin duda, "no tiene que ser cómodo quedarte fuera de la defensa de Andalucía".Díaz asegura que el pleno del Parlamento aprobó un documento en el que se defiende que Andalucía tenga una financiación justa y se le dé lo que le corresponde, después de años en los que se ha "maltratado y atropellado financieramente" a esta comunidad. El PP le suele recordar que el actual modelo de financiación se aprobó con José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) en el Gobierno central. "No defender eso no es defender a Andalucía y eso tiene que incomodarlo.. "Le tengo cariño y me cae bien, pero hay que tener autonomía para defender a Andalucía", ha añadido Díaz sobre Marín.