La investigación interna

El rector de la(URJC), Javier Ramos, admitió este viernes que la investigación interna para aclarar qué ha ocurrido con el máster de Cristina Cifuentes ha permitido constatar que "no existe el acta" de la defensa del Trabajo Final de Máster (TFM). "Y tampoco ha sido remitida la memoria del TFM ni se puede confirmar que la defensa haya tenido lugar", añadió Ramos.Javier Ramos también confirmó que la supuesta presidenta del tribunal que examinó a Cifuentes, la profesora Alicia López de los Mozos, declaró ante la instructora de la URJC que, que no reconoce el contenido del acta que se ha hecho pública y tampoco la firma que se le atribuye en el mismo. Además, De los Mozos señaló que no tiene conocimiento de "la existencia en los archivos del Instituto de Derecho Público de la URJC ni del Trabajo de Fin de Máster de Cristina Cifuentes ni de ningún otro documento en relación con el mismo".Se produce entonces la "apreciación deen documento público", explicó el rector, por lo que se decidió poner el tema en manos de la Fiscalía. La denuncia se presentó a las 10.45 horas de este viernes ante la Fiscalía Provincial de Madrid, acompañada por los documentos pertinentes, "" y con el fin de ponerlo en "conocimiento de la justicia para que depure las responsabilidades que corresponden".El 21 de marzo, cuando eldiario.es publicó la primera información sobre el caso, Cifuentes repartió a los medios diversos documentos para defender que había realizado el máster. Entre ellos figuraba un acta de la defensa del TFM, que le había remitido la URJC. Ese documento es el que ha sido falsificado.El rector explicó que ese mismo 21 de marzo se reunió con los profesores de las dos asignaturas afectadas, Pablo Chico y Enrique Álvarez. Ambos, quienes le aseguraron que las materias fueron aprobadas por Cifuentes y que ellos mismos solicitaron cambiar el acta de "no presentada" por "notable". "Contacté asimismo por vía telefónica con la secretaria del tribunal del Trabajo de Fin de Máster, que confirmó que la defensa tuvo lugar y que así se lo habían ratificado los otros dos miembros del tribunal", añadió. Esta versión se contradice en realidad con la que ofreció aquel día Ramos, en rueda de prensa, ya que entonces dijo que él mismo había". Este viernes, el rector terminó pidiendo disculpas por la información errónea que pudo facilitar.La misma tarde del 21 de marzo, continuó su relato Ramos, la universidad recibe por parte del profesor Álvarez Conde la versión escaneada del acta de defensa del TFM, pero debido a las "inconsistencias" detectadas se abre la investigación interna de forma inmediata. "Quiero enfatizar que resulta paradójico que, a los 26 minutos de recibir un acta que algunos me acusan de haber ordenado manipular, yo mismo solicite la apertura de una investigación sobre este tema", destacó Ramos.Durante la investigación, señaló el rector, "se constata que no consta el acta en el servicio de posgrado, pese a que su archivo en el mismo sea obligatorio, tampoco ha sido remitida la memoria del Trabajo de Fin de Máster, ni se puede confirmar que la defensa de dicho trabajo haya tenido lugar". Estos hechos, acompañados por la comparecencia de la profesora De los Mozos, llevan finalmente a la universidad a acudir a la Fiscalía.Javier Ramos aprovechó la comparecencia para anunciar la posibilidad de tomar acciones legales contra el catedrático Enrique Álvarez Conde, director del máster de, quien aseguró la misma mañana del viernes en una entrevista con Onda Cero que el acta publicada sobre la defensa del Trabajo de Fin de Máster no es sino una "reconstrucción" que el rector ordenó realizar ante el estallido de la polémica. Se trata, según Ramos, de una acusación "rotundamente falsa"."Entiendo que el profesor intente defenderse, peroy me reservo el derecho a tomar las acciones oportunas", señaló, para a continuación asegurar que nunca ha actuado "de forma ilegal". "Es rotundamente falso que se haya pretendido por mi parte o cualquier otro miembro interferir, modificar o manipular documentación del proceso y no voy a dudar en emprender las actuaciones que correspondan", reiteró.Aunque la investigación interna de la propia universidad pública queda paralizada en lo relativo a los hechos que ahora investigará la Fiscalía, el rector ha confirmado que la investigación administrativa