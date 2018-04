El director del máster reconoce que se falsificó el acta del examen de Cifuentes: "El rector me pidió que la reconstruyera”

, director del máster de, ha revelado este viernes que el rector de la universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, le pidió que reconstruyera el acta del examen de Cifuentes”. Lo ha hecho en el programa Más de uno, de Onda Cero , donde ha sido entrevistado por Carlos Alsina. “El rector me preguntó si había trabajo [el trabajo de fin de máster], pero la normativa dice que se”, explicó el catedrático. "Se ha destruido todo, y el rector me dijo que había que reconstruir el documento, el acta”, añadió. “Yo le hice caso por mi carácter institucional y reconstruí una hipotética acta que se le envió al rector por la tarde”, explicó. “Se la envié desde un Gmail, lo puedo probar, también le envié el acta a la alumna Cifuentes”.“Yo estaba en el despacho del rector y me puse en contacto con las tres personas que habían formado parte del tribunal; con ello entendí quede proceder a la reconstrucción del acta”, ha agregado. “Entendí que había una decisión del rector de reconstruir el acta. Una discípula mía tiene pruebas de la autorización”, sentenció. El Confidencial avanzaba este viernes que Javier Ramos presionó al Instituto de Derecho Público de la universidad para conseguir un acta que avalase el máster de Cristina Cifuentes. Lo hizo el pasado 21 de marzo, cuando estalló el escándalo, desvelado por eldiario.es . Según fuentes de la universidad citadas por el digital, Ramos llamó al catedrático Enrique Álvarez Conde para lograr un acta que avalase a Cifuentes en tres horas. Y este a su vez conminó a sus subordinadas, las tres profesoras miembros del supuesto tribunal que examinó a la presidenta regional.Pero el resultado, señala El Confidencial, "fueen lugar de firmas y sin sellos que la universidad se ha negado a compulsar posteriormente". El engaño estalló el jueves, cuando la presidenta del tribunal no reconoció su firma ante la inspección interna de la universidad y esta envió el caso a la Fiscalía por su hubiera delito. Un portavoz del rector, explica el digital, sostuvo anoche que pidió un acta para salir ante la prensa, pero no la fabricación de un acta falsa.