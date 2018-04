Sánchez destaca la apuesta de Chacón por el encaje de Cataluña en "una España orgullosa de su diversidad"

La política en mayúsculas

La ausencia de Rubalcaba

El secretario general del PSOE,, reivindicó este martes el catalanismo de la exministra socialista, fallecida hace un año y que apostaba por un, una visión que debería ser "constante fuente de inspiración" en este momento de fracturas, informó Europa Press.Sánchez ha intervenido en el acto de homenaje a Chacón organizado por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, que contó asimismo con la asistencia del primer secretario del PSC,, convencido de que si Chacón viviera, Cataluña y España, el PSOE y el PSC, estaríanIceta se mostró convencido de que Chacón, si hoy estuviera viva, estaría intentando convencer a los catalanes de la conveniencia de permanecer en España, y a los españoles de laTras las palabras de Iceta, Sánchez también elogió la "firmeza" de lasde su compañera de partido,entre hombres y mujeres, rompiendo un "techo de hormigón armado" siendo la primera mujer al frente del Ministerio de Defensa en el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.Ese hito permitió que el mundo mirase a España "con otros ojos", subrayó. Permitió proyectar la imagen de España que "merece ser contada, que lucha por la justicia social y la igualdad, la que no permitirá nunca que le arrebaten las libertades que tanto le costó alcanzar". "Esa España que se sacude mil complejos del pasado y, siempre en la vanguardia", destacó.Antes que Sánchez tomó la palabra, que también atendió a los medios de comunicación antes de que comenzara el acto y que rehusó comentar otros asuntos de actualidad política para no enturbiar el homenaje a Chacón.Zapatero subrayó que Chacón representó "la política grande" y defendió la conveniencia de recordar a referentes como ella en momentos como los actuales, en los que las democracias consolidadas atraviesanEn una sala Ernest Lluch abarrotada, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, coincidió con Zapatero a la hora de señalar cómo Chacón ejercía "la". "Nunca atravesaba la barrera del respeto", ha recordado. "Es un nombre imprescindible en el libro de españoles ejemplares", ha añadido.Al acto se acercaron ministros del Gobierno de Zapatero, como Juan Fernando López Aguilar, Beatriz Corredor, Leire Pajín, Marcelino Camacho, Bibiana Aído y Cristina Narbona, así como el secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, en representación de una federación que apostó por Chacón en las primarias frente a Alfredo Pérez Rubalcaba.Precisamentea en el acto, interrumpido cuando estaba a punto de finalizar por la irrupción de una espontánea entre el público que pidió la palabra para hablar "en nombre de todos los españoles".La portavoz parlamentaria del PSOE,, le negó la palabra no sin antes disculparse porque en el acto, debido a su formato, no pudieran intervenir todos los que hubieran querido decir algo en recuerdo de su compañera y amiga.Al terminar el acto, los asistentes coincidían en señalar lo emotivo que había resultado y lamentaban la pérdida de forma tan prematura de una mujer a la que consideraban un gran valor dentro del PSOE. "", fue la frase con la que Sánchez cerró el acto.El PP también quiso sumarse al homenaje que el Grupo Socialista rendió a Chacón, a quien, su portavoz parlamentario, recordó como "una gran diputada" con la quedijo que tuvo la "fortuna" de compartir escaño. "", manifestó nada más comenzar la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.