Llarena niega a Sànchez la defensa de su investidura porque el mero hecho de estar en JuntsxCat “revalida su objetivo delictivo”

No hay cambio de guión. El juez instructor de la causa contra el procés independentista, Pablo Llarena,número dos de la candidatura de Carles Puigdemont, su petición de ser trasladado al Parlament de Cataluña y poder así defender su investidura en la sesión convocada para este viernes.La pelota vuelve ahora al tejado del presidente del Parlament, el republicanoquien deberá decidir si, como ha hecho hasta ahora, sigue acatando las decisiones del Supremo y desconvoca la sesión de investidura de este viernes o si, por el contrario, tal y como le piden la CUP y algunos miembros de Junts, desafía la legalidad constitucional y sigue adelante con el Pleno.El magistrado, que esta vez rechaza también, expresamente, la posibilidad devuelve a fundamentar su negativa en que Sánchez, asegura, tiene intención de volver a cometer el delito de rebelión del que ha sido acusado, objetivo que deduce de que el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) haya “revalidado su objetivo delictivo integrándose en una candidatura [Junts per Catalunya] que proclama precisamente continuar ejerciendo el método de actuación que se enjuicia”.Su candidatura a la Presidencia de la Generalitat —impulsada por la mayoría de los diputados del Parlament— contiene “elementos” que el juez no precisa pero que, según su criterio, “apuntan marcada y racionalmente, a que su eventual mandato pueda orientarse haciaExiste el riesgo, añade, de que Sánchez lleve a cabo una hipotética “transgresión” conde las mismas normas prohibitivas penales que han justificado” la causa contra él.Como en otras ocasiones, el juez insiste en la existencia de “indicios”, que tampoco precisa, “de quepor más que se encuentre actualmente paralizado y en posible espera de un relevo en sus protagonistas”.Sigue habiendo, subraya, “un contexto político en el que concurren todavíade Cataluña de manera inmediata” y mediante mecanismos contrarios a la ley. Sectores que, además, “se ajustan a un plan de secesión que contempla abordar ilegalmente una legislatura constituyente”.Ninguno de estos riesgos, concluye Pablo Llarena,con medidas de libertad, de conducción policial hasta el Parlament o de intervención en la sesión de investidura mediante mecanismos telemáticos.Jordi Sànchez llevaen la prisión madrileña de Soto del Real y sigue siendo diputado del Parlament de Cataluña. El 23 de marzo fue procesado por rebelión después de que el juez Llarena llegara a la conclusión de que utilizó su responsabilidad como presidente de ANC para movilizar a cientos de miles de seguidores e impulsar “una masa de fuerza” que hiciera frente a la obligación policial de impedir el referéndum ilegal. El juez le atribuye además una parte de la responsabilidad en las concentraciones del 20 de septiembre que sitiaron a la Guardia Civil y a una delegación judicial que ese día registraba la Consellería de Economía.