Cuatro fármacos contra el cáncer que demuestran cómo las farmacéuticas encarecen medicamentos desarrollados con fondos públicos

01. Trastuzumab

02. Alemtuzumab

03.

CAR-T

04. Bevacizumab

con precios muy elevados y que generan un gran beneficio a la industria farmacéutica pero que han sido desarrollados con una. Esta es la principal conclusión del informe Los medicamentos para el cáncer: altos precios y desigualdad, publicado por la plataforma No es sano en el marco de su campaña Nos la juegan.Los precios de los medicamentos oncológicos, que se duplicaron en los últimos diez años, causaron "un impacto directo en los sistemas de salud de todo el mundo,". "En España, algunas de las terapias más empleadas para tratar tumores alcanzan los 30.000, 40.000 y hasta 100.000 euros por paciente al año. Unos, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez es mayor el número de casos diagnosticados, que pasará de 247.000 en 2015 a 315.000 en 2035, casi un treinta por ciento más", denuncia la plataforma.Para demostrarlo, el informe revela los casos deconcretos que, con precios elevadísimos, reportan un gran beneficio a la industria farmacéutica pero que, sin embargo, se desarrollan gracias a una fuerte inversión de las instituciones públicas.Las primeras investigaciones de Dennis Slamon para desarrollar estecontaron, en un primer momento, con el apoyo de la industria farmacéutica que, más tarde, pasó a considerar el proyecto poco rentable y retiró su apoyo al proyecto. En ese momento, Slamon consiguió el apoyo de fundaciones para continuar desarrollando su fármaco que, tras mostrar su eficacia, recuperó la financiación de la industria.No obstante, "casi el 50% de los ensayos clínicos relacionados con este medicamento se han producido en centros públicos o con el dinero de fundaciones y universidades", revela el informe. "Hoy en día, trastuzumab, que está comercializado por Roche, ha generadodesde que salió al mercado y está sujeto a un entramado de más de 40 patentes", denuncia.Primero, salió al mercado con el nombre de MabCampath y servía. Más tarde, se vio que tenía efectos para combatir la–cuyos tratamientos son más caros–, así que fue retirado y puesto a la venta posteriormente bajo otro nombre: Lemtrada.Su precio se multiplicó por 15 y llegó a alcanzar los 58.000 euros. Sin embargo, el 70% de los ensayos clínicos de este medicamento se realizó con presupuesto de universidades, centros de investigación o fundaciones sin ánimo de lucro. Y en cinco años, a la industria farmacéutica le ha reportado unosSe trata de dos nuevas terapias que utilizan las propias células del organismo para hacer frente al cáncer.: Kymriah, de Novartis, y Yescarta, de Gilead. Sus precios superan los 475.000 dólares en el primer caso y 373.000 en el segundo, pero son fármacos cuya investigación se llevó a cabo gracias a recursos públicos: más de 300 millones de dólares solo en EEUU. Más del 60% de los ensayos, además, ha sido financiado a través de universidades, centros de investigación o fundaciones sin ánimo de lucro."La puesta en marcha de estas primeras terapias ha estado además, con acuerdos millonarios para la compra de estos tratamientos, que abren la puerta a un nuevo mercado de medicamentos contra el cáncer aún más caro", añade el informe.Comercializado con el nombre de Avastin, salió al mercado en el año 2004 y se emplea para luchar, lo que lo ha convertido en unos de los medicamentos más rentables de Roche. Más tarde, demostró que tenía, un tipo de ceguera, por lo que la compañía decidió sacar a la venta un fármaco nuevo con las mismas propiedades pero con otro nombre y multiplicar su precio por 100."Bevacizumab ha tenido una importante participación pública en su investigación y desarrollo, especialmente en los ensayos clínicos, dondesin ánimo de lucro", revela No es sano. No obstante, desde que salió a la venta, sus beneficios han alcanzado losa la industria farmacéutica.