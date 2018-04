El PNV no presentará enmienda a la totalidad a los presupuestos

La Ejecutiva del PNV ha decidido este juevesal proyecto de presupuestos generales del Estado de 2018 , cuyo plazo finalizaba este viernes. Los nacionalistas vascos, que han condicionado siempre su apoyo a los presupuestos alque no ocurrirá hasta la toma de posesión del nuevo gobierno—, han vuelto ha manifestar su “oposición frontal” al artículo 155 y han considerado que la decisión adoptada este jueves es “la mejor para propiciar su desactivación a la mayor brevedad posible”.El PNV ha anunciado esta resolución a través de un comunicado , en el que han expresado que ha sido tomada “después de que diferentes representantes jeltzales hayan mantenido en los últimos días, incluidos dirigentes de las formaciones independentistas catalanas”.“El Euzkadi Buru Batzar, reunido esta tarde en Sabin Etxea, ha decidido conceder una oportunidad a la apertura de un nuevo tiempo de diálogo político en el Estado español y en Catalunya, así como a la restauración de un Govern legítimo”, ha señalado.En este sentido, arguyen que con “este gesto” han decididopara facilitar vías de entendimiento y proporcionar el tiempo necesario para revertir la situación “de excepcionalidad” que vive Cataluña, “una crisis de Estado que también afecta a Euskadi, a los vascos y a las vascas”.Eso sí, han advertido de que “se equivoca quien vea o quiera ver en esta decisión comoque el EBB extiende al Gobierno español y al Partido Popular para superar el trámite presupuestario”. “El acuerdo firmado el año pasado, que resultó tan beneficioso para Euskadi, en nada obliga a EAJ-PNV de cara a los presupuestos generales del Estado de 2018”, han afirmado.Este viernes,, a las 14.00 horas culminará el plazo para presentar enmiendas a la totalidad, una herramienta parlamentaria mediante la que la oposición pide devolver el proyecto al Gobierno. El debate de totalidad tendrá lugar los díasPara ese debate el Gobierno necesita contar con los apoyos necesarios que permitany sumar los 175 escaños que suponen la mitad de los escaños del Congreso de los Diputados. En los presupuestos en vigor, Rajoy llegó a los 175 apoyos gracias a los votos de Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria. El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, no se sumó hasta el trámite final.Si se pasa este trámite, el proyecto continúa a la fase de ponencia, que dispondrá hasta el 11 de mayo para elaborar el informe, de ahí pasará a la Comisión, donde se elaborará, hasta el 18 de mayo, el dictamen. La semanaestaría prevista la aprobación por el Pleno del Congreso del dictamen de la Comisión, fase en la que el Ejecutivo necesitaría recabar más votos a favor que en contra. Y, de ahí, el proyecto se trasladaría al Senado. Se da la circunstancia de que es la misma semana en la que se disolvería el Parlament para la convocatoria de nuevas elecciones. Si el 22 de mayo no hay un presidente investido, el 15 de julio los catalanes volverán a ser llamados a las urnas.