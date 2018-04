El independentismo critica que la Policía requisara camisetas amarillas antes de la final de Copa

La ANC repone las camisetas requisadas

El govern espanyol també decideix com s’ha d’anar vestit a la #FinalCopa: la policia espanyola requisa les samarretes de l’@assemblea i estelades! La seva nova creuada!!!

La solució #RepúblicaARA pic.twitter.com/nDkXeRng8p — Assemblea Nacional (@assemblea) 21 de abril de 2018

If a simple colour is now an offence against the state, what's next? Spanish political police #copadelreyfinal pic.twitter.com/8H4yRuZQR8 — Carles Puigdemont (@KRLS) 21 de abril de 2018

El Estado "ha perdido el norte"

Atentado contra la democracia

La Policía Nacionalla entrada del estadio Wanda Metropolitano, donde este sábado se celebró la, disputada entre el FC Barcelona y el Sevilla FC. La ANC animó a los aficionados del Barça a llevar esa prenda en solidaridad con los políticos soberanistas en la cárcel.Según El País , la Policía aseguró que ayerpara intervenir camisetas amarillas, pero que sí requisó camisetas o pancartas “cuya simbología y contenido pudieran aumentar el riesgo de que se produjeraen el recinto deportivo y sus alrededores”.Los agentes defienden que actuaron de acuerdo a laontra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte “para evitar cualquier episodio de violencia en un partido declarado de alto riesgo por las circunstancias concurrentes”, añade el diario.La ANC criticó la actuación de la Policía Nacional y en una publicación en Twitter recogida por Europa Press, alertó de que "el Gobierno español" a la final de la Copa del Rey y reivindicó que, a su juicio, la solución es la independencia de Cataluña.Por todo ello, la organización anunció quea todas las personas a las que se la requisaran: "Si te han requisado la camiseta de la @assemblea a la #FinalCopa, ven esta semana a nuestra sede de Marina con tu entrada y te daremos una nueva. Contra la represión hagamos la #RepúblicaARA", escribieron en Twitter.El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, también se pronunció a través de las redes sociales y se preguntó que "si un simple color es ahora una ofensa contra el Estado, ¿qué será lo siguiente?".El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri , criticó la actuación de la Policía Nacional: "Cuando la última respuesta que les queda es, ya no solo cerrar a la disidencia, sino hasta perseguir camisetas amarillas, silbatos o bufandas es que".Lo dijo en declaraciones a los medios en el festivalorganizado por Òmnium este domingo en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), donde se están realizando actuaciones musicales y culturales para pedir la liberación de los presos soberanistas el día del cumpleaños del presidente de la entidad, Jordi Cuixart.Mauri aseguró quey que lo que pasó en la final de la Copa del Rey es una nueva muestra de que, a su juicio, no saben qué hacer para parar al independentismo.Recriminó que la confiscación de camisetas y esteladas es uny destacó que la respuesta de la ciudadanía sea con actos como el que ha organizado Òmnium."Ante un Estado que sólo sabe responder con imposición, con confiscar camisetas amarillas, con prohibir la disidencia, seguimos respondiendo con la misma esperanza con la que seguiremos construyendo el país libre que queremos, donde la cultura sea un pilar fundamental para recuperar los derechos", reivindicó.El coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón , tachó este domingo dela actuación de la Policía, informa Europa Press.En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Garzón manifestó que él, ni está de acuerdo "con las camisetas independentistas", si bien considera que "prohibir la entrada de camisetas en un estadio de fútbol por el color que lleva la camiseta o por el mensaje político que implica es un".Al respecto, comentó que "el Gobierno del PP inició hace ya unos meses unaque no tiene cabida en una democracia", cuando, a su juicio, "una de las virtudes de la libertad de expresión es que".Por lo tanto, le parece que lo que hizo el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido , "porque, es un atentado más contra la democracia y una deriva que acerca mucho más a países antidemocráticos que a los estándares de una democracia como se entiende en el resto de la Unión Europea".En este sentido, calificó como "absolutamente censurable lo que ha hecho el Gobierno del PP, que debería comprender que el conflicto en Cataluña se resuelve".Ante ello, defendió que en IU tienen propuestas a tal efecto, de manera que cree que "se va a tener que construir un nuevo país, que va a ser una, donde ahí se pueden encajar todo tipo de sensibilidades y diversidades".Sin embargo, insistió en que "la propuesta de poner en marcha a la Policía y la Guardia Civil sistemáticamente es una vulneración, que no solo afecta en este caso a los independentistas, sino que pronto afectará, como ya lo ha hecho en muchos casos la ley mordaza que protesten contra las leyes vigentes en cada momento".