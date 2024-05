¿Qué hay detrás del caos de Rodalies? Cataluña acapara más de la mitad de las incidencias en Cercanías

Primero fue un robo de cobre con electrocución de señal y después la incidencia generalizada en Rodalies, la red de trenes de Cercanías y convencional en Cataluña, que marcó la jornada electoral del 12M. El candidato de Junts, Carles Puigdemont, la usó incluso para defender que la posibilidad de un Gobierno tripartito de las izquierdas sería “una mala opción”, y más “liderado por un partido” que, con el “caso inexplicable de Rodalies, que ha tenido afectación en los derechos electorales, ya ha demostrado su incapacidad de buen gobierno", dijo, en alusión al PSC, en su primera valoración de los resultados que arrojaron las urnas.

Pero, ¿es algo excepcional lo sucedido este domingo, 12 de mayo? En un informe de ADIF, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se contabilizan las incidencias registradas entre 2019 y el pasado 31 de marzo de 2024, en la red ferroviaria de Cercanías y convencional y en la de alta velocidad, considerando como tal la sustracción de conductores eléctricos, daños y actos vandálicos, sabotajes, manipulación de instalaciones y arrollamientos de personas. Y la respuesta a esa pregunta, a la luz del destilado de cifras, es que no.

Los núcleos de Cercanías y convencional analizados han sido los de Alicante, Asturias, Cantabria, Castellón, Guipúzcoa, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Valencia, Vizcaya y Zaragoza. De acuerdo con ese trabajo, éstos registraron un total de 11.151 incidencias con afectación a la seguridad en el periodo diseccionados, esto es, hubo 5,8 casos de esa naturaleza al día. Y más de la mitad del conjunto se produjo en Cataluña, en concreto 5.805. De ellos, Barcelona acaparó el 32,5%, con 3.621 incidentes y el 62,4% de los contabilizados en Cataluña, lo que significó 2,8 veces más que en Madrid, donde hubo 1.274, que fueron el 11,4% del global.

De su lado, Tarragona y Girona se colocaron en el tercer y cuarto puesto, con 1.116 incidencias y 947, que supusieron el 10% y el 8,5% del cúmulo en las provincias de España con núcleos de cercanías, respectivamente; seguidas de Valencia, con 891.

Por lo que respecta a la seguridad en la alta velocidad, según el informe al que ha tenido acceso infoLibre, los contratiempos de la naturaleza descrita entre 2019 y el pasado marzo se elevaron a 5.887, con una frecuencia diaria de más de 3 casos.

El punto más problemático volvió a estar en suelo catalán: las incidencias en alta velocidad en Barcelona fueron 1.664 y representaron el 61,1% de las inventariadas en la comunidad, así como el 28,3% del total. Supusieron, asimismo, 2,2 veces más que las de Madrid, que anotó 743, el 12,6% del global. En este ámbito, el tercer puesto lo ocupó Zaragoza, con 608; seguida de Sevilla, 533; y Girona, a la que se ligaron 517 sucesos vandálicos.

Delitos contra las personas y apedreamiento de trenes

Si se pone el foco en los delitos contra las personas, el dato es que hubo 7.585 en Cercanías y convencional, un 68% de la totalidad en esta red. De éstos, el 58,2% se localizaron en algún punto de Rodalies, donde se contaron hasta 4.417. Barcelona fue el primer núcleo por incidencias en esta categoría, con 2.622 casos, el 59,36% del cómputo que se dio en Cataluña y el 34,5% del total. Las incidencias de este tipo en Cercanías y convencional en la capital catalana fueron 4,2 veces más que las de Madrid, 622.

Por su parte, Tarragona y Girona sobrepasaron también a Madrid en delitos contra las personas, con 909 y 833 incidencias, respectivamente, consolidándose en la segunda y tercera zonas con mayor número. Sobre el total, supusieron un 11,9% y un 10,9%, por el mismo orden.

Hubo, además, 1.191 apedreamientos de trenes en Cercanías y la red convencional, 512 en Cataluña, esto es, el 42,9% del conjunto. A la cabeza, otra vez Barcelona, con 418 episodios, el 81,6% de los registrados en la región y el 35% de la globalidad en estas redes, un 55% más que en Madrid, donde se dieron 270, lo que supuso el 22,7% en ese tipo de redes. Por detrás se ordenó Sevilla, con 92 apedreamientos en Cercanías y convencional, seguida de Vizcaya, con 65; y Girona, con 54.

Otros actos con dolo

En el apartado de incidencias motivadas por obstáculos colocados con dolo en Cercanías y red convencional, cabe señalarse que se produjeron 618, de las que 237 tuvieron lugar en el mapa catalán, el 38,3% de la cuantía íntegra en estas redes. Aquí igualmente Barcelona lideró el ranking con 144 casos, mientras Madrid tuvo que lidiar con 122, Sevilla con 57 y Tarragona afrontó 54 casos.

La adición del resto de sucesos alcanzó los 1.757 en Cercanías y la red convencional. Cataluña encadenó 639, el 36,3% del total y dentro de ella, en Barcelona tuvieron que apuntar 437 casos en Rodalies, el 68,4% de las incidencias registradas en ese territorio y el 24,8% del global en estas redes. Fue un 68% más que en Madrid, donde hubo 260 casos, el 14,8% del general. En tercera posición, con 203 casos, se situó Asturias y a continuación Murcia, con 117, y Tarragona, con 115.

Sólo en los tres primeros meses de 2024, las incidencias en Cercanías y en la malla de vía convencional han sido en Barcelona 3,4 veces las de Madrid, 159; mientras en 2019 y 2020 fueron 2,9 veces; en 2021, 2,5; en 2022, 2,3; y en 2023, 3,8. De hecho, Barcelona representa entre el 57 y el 66% de los incidentes de Cataluña en todos los períodos. Este recorrido por las cifras destripa la hipótesis de que lo ocurrido el 12M sea achacable sólo a la gestión nacional de la red.

Francisco Cárdenas, responsable del grupo Renfe de UGT Cataluña, confirma que "los actos vandálicos sospechosos son muy elevados en Cataluña" y, sobre lo relacionado con los hechos que empañaron la jornada electoral desliza que, a su juicio, no fueron "de forma casual", ya que se actuó "en un sitio muy concreto y con unas consecuencias desastrosas", por lo que entienden que "podría haber sido intencionado". "Esto huele a otra época, cuando se hacían estas cosas y se sabía quién -une-. Ahora no las reivindica nadie y no se sabe". Aporta que "la zona que se ha quemado se inauguró hace una semana" y calculan que "van a tardar en arreglarlo entre dos y cinco días". "Han sido unas circunstancias muy extrañas, ni el cómo ni el dónde ni las consecuencias son normales", recalca.