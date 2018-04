Cristina Cifuentes, acusada ahora de robar dos cremas anti-edad en un Eroski cuando era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid

Captura del vídeo difundido por OK diario.

La presidenta de la Comunidad de Madrid,, tuvo que vaciar su bolso a petición del vigilante de seguridad de un hipermercado en el año 2011, cuando era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, ante la sospecha de que hubiese robado productos cosméticos.Así se muestra en un vídeo difundido este miércoles por Ok Diario , que explica que Cifuentes fue "" el 4 de mayo de 2011 en la perfumería de un hipermercado del Puente de Vallecas, próximo a la Asamblea de Madrid, y estuvo bajo custodia del vigilante de seguridad del establecimiento 45 minutos hasta que allí se desplazaron dos agentes de la Policía Nacional.De acuerdo a esta información, la presidenta de la Comunidad de Madrid, sustrajode uno de los lineales y fue descubierta por una dependienta, que avisó a seguridad.Los vigilantes, que no identificaron a Cifuentes como número dos de la Asamblea de Madrid, le reclamaron la mercancía, pero ella, que en un momento de la grabación los saca del bolso y se los muestra al personal de seguridad, argumentó que eran de su propiedad y ya los llevaba en el bolsoFue en este punto cuando el vigilante llamó a la policía, ante la negativa de Cifuentes de abonar los frascos de crema. Siempre según Ok Diario, dos agentes de paisano de la Comisaría de Puente de Vallecas se personaron en el lugar y sí la reconocieron. Fue en ese momento cuando ellay abandonó el establecimiento por una puerta trasera.