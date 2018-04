PSOE quiere rebajar las exigencias académicas y Podemos el umbral de renta para acceder a una beca universitaria

Ayudas con opciones políticas propias

El PSOE y Unidos Podemos propusieron al Gobiernoque, por ley, son necesarias para que un alumno pueda acceder a una beca universitaria, informa Europa Press.En sus enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, los socialistas incluyen una propuesta paray, para ello, piden al Gobierno que adopte medidas para suprimir "las mayores exigencias introducidas" en el real decreto que regula esta materia, y que recoge que los becados deberán superar, como mínimo,Este porcentaje se reduce al 40% en el caso de las enseñanzas universitarias de las ramas de Ciencias, así como en algunas carreras técnicas.El PSOE pretende, además, que las personas que no cumplan con estos requisitos no tengan que devolver las tasas de la matrícula , tal y como sucede ahora. Para los socialistas, esta obligación de reintegro tiene "un, especialmente, en aquellas personas con menor capacidad económica".El partido que lidera Pedro Sánchez , también recoge en una enmienda la introducción de la partida de más dedestinada a becas educativas, tanto universitarias como no, dentro del anexo de créditos ampliables, con el objetivo de que puedan llegar a más estudiantes.Con este mismo objetivo, Unidos Podemos reclama unaestablecidas para conceder estas ayudas. A su juicio, el Gobierno estableció los criterios que consideró oportunos "de las diferentes asociaciones representantes del estudiantado y no modificó los umbrales de renta para acceder y mantener la ayuda".En concreto, actualmente el sistema establece que quien, a pesar de cumplir los requisitos de renta y patrimonio, no haya obtenidoen su vía de acceso a la Universidad quedará excluido del acceso a beca de matrícula."Numerosas asociaciones de estudiantes han manifestado su rotundo desacuerdo con la medida, dado que en vez de garantizar el acceso a la universidad, lo que hace es excluir a un amplio sector del alumnado", explica el grupo confederal.Pero, además, Unidos Podemos reclama que se"que así lo soliciten". Para incluir esta enmienda, el grupo confederal se ampara en una sentencia del Tribunal Constitucional que determina que la regulación básica estatal en materia de becas y ayudas al estudio no puede resultar exhaustiva ni uniforme, sino que debe permitir que las comunidades dispongan de un margen normativo que haga posible el ejercicio de sus propias opciones políticas.Para los de Pablo Iglesias es necesario transferir de forma "definitiva y urgente" la competencia en esta materia a las regiones, también, porque la proximidad, la territorialización y laen un tipo de ayudas como este adquiere "un valor añadido".