Amnistía Internacional pide que se retire la acusación contra los tres bomberos juzgados en Grecia

Todo mi apoyo y colaboración, y del Gobierno de España, para Julio, Quique y Manuel, los bomberos sevillanos de @proemaid que van a ser juzgados hoy en Grecia. Estamos con vosotros. #CondenadosASalvarVidas pic.twitter.com/Ybqkg6gc0h — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 7 de mayo de 2018

Nuestros compañeros ya están en el juzgado. Aún no sabemos cuándo comenzará el juicio, ya que tenemos ocho vistas antes. Ojalá podamos contar buenas noticias.

Junto a ellos está el cónsul español en Atenas y una representación del @ParlamentoAnd y @Ayto_Sevilla. pic.twitter.com/76bpUqhfUQ — PROEMAID (@proemaid) 7 de mayo de 2018

Amnistía Internacional solicitó este lunes quecontra los tres bomberos pertenecientes a la ONG Proem-Aid que este lunes, desde la 09.30, están siendo juzgados en Mitilene, la capital de la isla griega de Lesbos. Manuel Blanco, el vicepresidente de la asociación, Julio Latorre y José Enrique Rodríguez se enfrentan a una pena de hasta 10 años de prisión.Según, directora de campañas sobre Migración en Amnistía Internacional, estas tres personas "no han hecho nada malo ni han cometido ningún delito", por lo que urge "retirar los cargos" contra ellos. "Estos tres bomberosa niños, niñas, mujeres y hombres", añadió.Los tres fueroncuando realizaban labores de rescate en el Mediterráneo. Lo llevaban haciendo desde el año 2015, cuando la crisis migratoria dejó las peores cifras de fallecidos en el Mediterráneo. Tras meses de trabajos en colaboración con las autoridades griegas, una noche, cuando intentaban rescatar una patera que se encontraba a la deriva, fueron detenidos. Sin embargo, en el momento de la detención no llevaban a nadie en la embarcación, por lo que la acusación se quedó en un, que ya fue retirado, puesto que sólo transportaban un cortacabos necesario para su trabajo."El despropósito de llevar a estos valientes voluntarios ante un tribunal por unade tráfico de personas es unaque pone de manifiesto la confusión moral de quienes intentan criminalizar actos de solidaridad e intimidar a los defensores y defensoras de los derechos humanos. Los esfuerzos de las ONG para salvar vidas en el mar deberían ser elogiados, defendidos y celebrados", criticó Serrano.Precisamente, la preocupación de los tres bomberos y de una de sus abogadas, Paula Schmid, es lapor parte de las autoridades europeas. "La preocupación que tenemos es que se criminaliza a quienes ayudan a inmigrantes irregulares dentro de la Unión Europea. Es un", lamentó Schmid en conversación con este diario. "Hemos identificado decenas y decenas de casos en diferentes países de toda la UE de personas que han sido castigadas por ayudar a inmigrantes sin papeles", añadió.No sólo fue Amnistía. Otras organizaciones como–que también sufrió una "penalización" por sus labores de rescate– también mostraron su apoyo a los tres bomberos que, además, cuentan con el. Sin ir más lejos, el ministro del Interior,, mostraba su pleno apoyo a los activistas a través de la red social Twitter. "Estamos con vosotros", escribió.Además, están acompañados por ely por una representación dely del, la ciudad de los tres acusados.Por otro lado, a la vez que se desarrollaba el juicio en Lesbos, una multitud de personas salieron a la calle en Sevilla para mostrar su apoyo a los tres activistas bajo el lema Salvar vidas no es delito. Tuvo lugarde la ciudad andaluza.