Llarena ofrece a la justicia alemana la entrega de Puigdemont por un delito de sedición en lugar de rebelión

El magistrado del Tribunal Supremo que investiga de la causa del procés,, se ha dirigido al tribunal regional alemán de Schleswig-Holstein —que tiene pendiente decidir sobre la entrega a España del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont— para recordarle que los delitos de rebelión y malversación no son los únicos por los que puede ser juzgado en nuestro país, ya que las conductas que se le atribuyen también podrían ser objeto de petición de condenas porpara dicha rebelión. Así, le indica que aceptaría la entrega de Puigdemont para juzgarle por estos otros tipos penales, informa Europa Press tras adelantarlo La Vanguardia De este modo, la justicia española esperaproducido por la decisión inicial de este órgano de no extraditar al exmandatario por rebelión, que es el principal delito que se le imputa y que conlleva penas de hasta 30 años de cárcel.Fuentes jurídicas han señalado a Europa Press que, en su petición a Alemania, Llarena acoge el sentido de su último auto , en el que rechaza los recursos de reforma presentados tanto por Puigdemont como por otros 22 procesados en esta causa y apunta la posibilidad de que los hechos puedan ser calificados como. Esto no quiere decir que renuncie a la calificación más grave, en la que concurre el requisito de la violencia para imputar este delito.También indicaba en este auto Llarena que, en el "caso hipotético" de que no se acredite que esa violencia iba dirigida a conseguir la independencia de Cataluña,, que conlleva penas más leves —de hasta 15 años—para cometer cualquiera de los anteriores, que reduciría la condena máxima a unos 7 años.