Más de cien entidades denuncian a la Fiscalía General la filtración de datos de la víctima de la "jauría" de La Manada

"Más miedo al juzgado que al maltratador"

Más de un centenar de entidades, la mayoría colectivos de mujeres, pero también partidos políticos y sindicatos, presentaron en València una, una iniciativa que, a través de Alerta Feminista, en apenas cinco días fue sumando apoyos en todos los territorios porque se han "triturado" los derechos de la denunciante, informó Europa Press.El objetivo es, según explicó a los medios Herminia Royo, portavoz de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas del País Valencià, "mostrar nuestra fuerza y decirle al patriarcado que no estamos dispuestas a tolerar estas conductas" ya que el artículo 198 del Código Penal estableceLa acción va dirigidaque se hicieron eco de ellos. Asimismo, Raquel Gaspar, activista feminista y fotoperiodista, que firma la denuncia, pide depuración de responsabilidades en la propia justicia por la inclusión en la sentencia del código de verificación que permitió el acceso a los datos., señala.La presentación de la denuncia se realiza en València al ser esta ciudad de donde surgió la idea y se dirige a la Fiscalía General ya que algunas de las webs donde se publicaron los datos de la víctima tiene sus servidores en EEUU y otra publicación es de Cartagena.En el texto se especifica que tras la sentencia de La Manada "hemos asistido a la publicación de forma masiva y sucesiva de multitud de datos personales de la víctima", tanto por medios de comunicación como por usuarios de redes sociales en Internet, donde en TwitterPara Gaspar, la publicación de datos personales de la víctima extraídos de las redes sociales o del código de verificación que estaba en la propia sentencia del tribunal de la Audiencia de Navarra suponeno sólo para ella sino para todas las mujeres. Este hecho lo puso en conocimiento de Alerta Feminista y, en apenas cinco días,feministas y de todo tipo apoyan esta acción de denuncia porque"El hecho de que en la Audiencia de Navarra entrara en la sentencia en el código de verificación que permite el acceso a los datos, es una responsabilidad que le corresponde al tribunal, al Ministerio de Justicia y al fiscal general", dijo como opinión personal, y recalca que con esta denuncia interpelan a los poderes públicos implicados apara investigar a los medios y que se restituyan los derechos que se están privando a la joven víctima de La Manada"."Manada entre comillas, porque", dijo, para insistir que lo que esta joven y muchas mujeres sufren en España son, una cada seis horas, en prostíbulos, en burdeles, en la calle y en sus propios hogares. En esta línea, insta a dary la revictimización a la que nos vemos sometidas todas las mujeres que osamos denunciar en los juzgados".A su juicio, "estamos en el siglo XXI yy muchas mujeres tienen más miedo de acudir a un juzgado que al propio maltratador". Así, hizo alusión también al crimen de Castrogonzalo (Zamora), donde un menor fue detenido por su presunta implicación en la muerte de una mujer de 33 años."La presunta justicia no lo va a considerar violación, pero", dijo, para recalcar: "Si no te resistes y te quedas en shock, eres acusada por parte de la propia sociedad machista y el tribunal de puta o guarra, según los términos que se usan en la red;"."Están triturando los pocos derechos de la víctima de La Manada y de todas las que denuncian en este país, una cada seis horas", sostienen las portavoces de la iniciativa, que lamentan que a los mujeres"Y hay más mujeres que. Por eso es tan importante que se haga justicia, porque nos están condenando a que haya muchas más jaurías. Y si ya gozan de impunidad, a partir de ahora va a ser carta blanca", lamentó, para recordar que uno de los condenados por abusos en Pamplona "ha hecho un escrito que denigra más a la víctima", aunque duda de la capacidad intelectual del condenado para redactar un texto en esos términos.