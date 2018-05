Greenpeace coloca placas solares en el Ministerio de Energía para reclamar más apoyo a las renovables

Objetivos para 2030

Escaladores decolocaron este jueves 17 de mayo placas solares en la fachada del edificio del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para denunciar el, "como demuestran su política energética y la falta de instalaciones solares en los edificios oficiales", según informó la organización. Asimismo, Greenpeace desplegó en el edificio oficial pancartas con los lemas El sol es de todos y No impuesto al sol, informó Europa Press.. En el país del sol, el autoconsumo no es un coste, sí lo es desaprovechar las únicas fuentes autóctonas de energía que tenemos y quedar a la merced de los mercados energéticos internacionales", declaró la responsable de la campaña de energías renovables de la organización, Sara Pizzinato. Para ella, el Gobiernofrente a los beneficios de las grandes empresas eléctricas "aquí y en las negociaciones internacionales".En este sentido, Greenpeace asegura que con el 50% de los tejados de los quince ministerios se podrían generar cada año 9,7 GWh de energía limpia, con una. Estos edificios, al autoabastecerse con energía solar,de euros en 25 años a las arcas del Estado y, con la revocación del impuesto al sol, la cifra subiría a casi 33 millones.Paralelamente, Greenpeace está realizando en Bruselas otra, coincidiendo con un encuentro "crucial" para la negociación de la nueva Directiva Europea de Renovables.Desde el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital han manifestado su "sorpresa" ante esta acción, ya que, como expresaron fuentes de este departamento a Europa Press, "con la existencia de un 'impuesto al sol', cuando se trata de una contribución a los costes del sistema".Además, enfatizaron en que, tanto desde el autoconsumo –las instalaciones con potencia inferior a 10 KW están exentas de pago– como a nivel macroecónomico, y que prevén llegar al objetivo fijado por la UE.Esta tarde en el Parlamento europeo tendrá lugar lasobre la nueva Directiva Europea de Energías Renovables que marcará el papel de las energías limpias en el sistema energético comunitario hacia 2030, así como los derechos de las personas que quieran producir, almacenar, compartir y vender electricidad renovable. Esto, según señala Greenpeace, tendrá un gran impacto en el verdadero rumbo de la UE para cumplir el acuerdo climático de París.La organización destaca que, hasta ahora, el Parlamento Europeo defendiópara colocar paneles solares en sus techos o unirse a parques eólicos cooperativos, sin "impuesto al sol", sin tarifas punitivas ni excesivos trámites burocráticos.Sin embargo, asegura que la mayoría de los gobiernos, y especialmente el de España, quieren mantener el sistema energético firmementeque están contaminando el aire que respiramos y causando el cambio climático al quemar combustibles fósiles como el carbón.Los activistas también entregaron en el registro del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital más depara pedir al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,y una apuesta por leyes que prioricen a las personas frente a las eléctricas.Con estas dos acciones,contra los combustibles fósiles Break Free From Fossil Fuels con el objetivo de garantizar alternativas para un nuevo modelo energético 100% renovable, eficiente, inteligente y en manos de las personas."Rajoy sigue prometiendo liderazgo en la lucha contra el cambio climático mientras en realidad su ministro de Energíade energía como el carbón, el gas o la energía nuclear. Es hora de transformar las palabras en acción", concluyó Pizzinato.