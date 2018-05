La dura carta de 'Kichi' a Monedero por el 'caso del chalé': "La gente no nos va a perdonar que nos equivoquemos de bando"

"No he sentido la necesidad de irme lejos"

"Prefiero equivocarme con mi gente que acertar solo"

"Nos molesta que imiten nuestro acento"

El alcalde de Cádiz,Kichi, ha publicadodirigida al cofundador de Podemos,, a raíz de la polémica por la compra de un chalé de 600.000 euros por parte de los dirigentes del partido Pablo Iglesias e Irene Montero, en la que afirma que si bien la gente puede perdonar que la formación se equivoque "con casi todo", no será tan fácil en este asunto."Difícilmente nos van a perdonar que nos equivoquemos de bando.y nosotros nos debemos a la de la gente humilde", dice la misiva.Kichi responde de este modo a las críticas formuladas por Monedero en los últimos días contra la corrientey él mismo tras su reacción a la compra por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y su pareja, la portavoz en el Congreso, Irene Montero, de un chalé en una zona exclusiva de Madrid por más de 600.000 euros, que ha llevado a convocar una consulta a los inscritos en Podemos sobre la continuidad de sus líderes.En la misiva, publicada este miércoles por los diarios del Grupo Joly y recogida por Europa Press, el alcalde de Cádiz reitera que ", sino una "garantía para vivir como la gente, incluso si siendo conocido resulta incómodo" y deja claro a continuación que considera que "lo que están haciendo con Pablo e Irene me parece atroz y me encontrarán al lado, si me quieren, frente a la extrema derecha mediática o política"."Por eso es tan difícil opinar con calma, porque hay demasiados intereses que atacan con rabia sobre asuntos, la ética y la humildad, que son ajenos en realidad a muchos de los que critican", subraya Kichi, que asegura que hasta ahora la prensa no le ha "molestado mucho" más allá de fotos junto a su pareja, la coordinadora de Podemos Andalucía,, en una cafetería del Algarve durante sus vacaciones de verano o tomando un litro de cerveza con pescaíto fríto en la playa gaditana de La Caleta.Más grave le pareció una "columna muy malaje" en la que, afirma, "se toqueteaba la vida" de "toda" su familia, incluídos sus hijos, "que tienen una edad ya en la que". "Nada me dolió más que eso, ni las querellas del PP por remunicipalizar o de la embajada de Israel por seguir el BDS solidario con Palestina, ni siquiera una foto mía enseñando accidentalmente la hucha o tomando café cualquier tarde con la intención de mostrarme como un flojo desaliñao. Es soportable, de momento lo es", subraya.Tras insistir en que "nada de eso perturba" su vida de momento y por eso "quizá" no ha "sentido la necesidad" de irse "lejos", Kichi señala que "ser alcalde es de las cosas más duras" que le ha tocado vivir, pero no le pesa que le hagan fotos "literalmente con el culo al aire": "Lo que pesa es una abuela, vecina tuya,, un vecino con los ojos arrasados por la desesperanza de un desempleo de diez años, una madre joven y desdentada a la que los servicios sociales han vuelto a 'quitarle' un hijo, un amigo del que tienes que despedirte otra vez porque tiene que cargar otra vez su tristeza en una maleta y cruzar el puente o la última persona sin hogar que se te murió en la calle".En este sentido, el alcalde de Cádiz aclara a Monedero que "a no poder rechazar carga de trabajo para los Astilleros" y le reprocha que "haya manifestado que 'vendo armas a la dictadura de Arabia Saudí' como si tuviera un arsenal en el Ayuntamiento o en mi casa de 40 metros cuadrados"."Que yo no tomo decisiones sobre lo que fabrica Navantia es una realidad que han tratado de disimular ciertos medios para ponerme en un aprieto, pero que lo hagas tú", le afea 'Kichi' a Monedero, a quien explica que el Ayuntamiento ha "encargado un estudio para ofrecer una alternativa completa a la industria de la guerra en Cádiz, trabajando mano a mano con los colectivos y los trabajadores para ofrecer una alternativa a la industria de la guerra y seguiremos en esa línea y exigiendo la reindustrialización sostenible de nuestra tierra"."Yo puedo haber incurrido en contradicciones en mi gestión, con mi mera opinión sobrepero nunca lo hice para beneficio propio, lo hice para, si me equivocaba, equivocarme con mi pueblo. Porque ante la duda prefiero equivocarme con mi gente que acertar solo", subraya 'Kichi', que recuerda que "desde el principio de mi mandato han intentado pillarme en el renuncio de haberme mudado fuera de la ciudad" cuando su antecesora, Teófila Martínez, "fue alcaldesa de Cádiz más de 20 años viviendo en un chalé fuera de Cádiz"."¿Por qué crees que son tan jartibles con esto del domicilio de los de Podemos? Voy a compartir contigo una hipótesis que tengo: yo creo que es porque la gente está dispuesta a perdonarnos que nos equivoquemos con casi todo, que nos pasemos de rojos, que nos quedemos cortos de rojos, que nos pasemos de puros, que, pero difícilmente nos van a perdonar que nos equivoquemos de bando, porque, como tú y yo sabemos, diga lo que diga Ciudadanos (Cs), hay muchas Españas y nosotros nos debemos a la de la gente humilde", subraya el alcalde de Cádiz.Más allá de la polémica abierta por su opinión en relación al chalé de Iglesias y Montero, Kichi también arremete contra Monedero por su tono "capitalino" que ejemplifica en su actitud en mítines en Andalucía, donde "tocabas palmas y cantabas algo parecido difícilmente a una alegría extraña y burlona"."Me quedé con ganas de decirte que a la gente de Cádiz y de Andalucía nos molesta como una ardentía que imiten nuestro acento, que toqueteen nuestro arte con descuido, con malaje, Juan Carlos. Todo se puede respetar y comprender en mi tierra, casi todo, pero con malaje nada, por buenas las intenciones que se alberguen, con malaje", le espeta.También le reclama "respeto" a la "" y a la "medio rural que nos da de comer" y le traslada que "no tiene sentido" que "la provincia de Madrid, que es similar en extensión a la de Cádiz, tenga un producto interior bruto mucho mayor que el de Andalucía entera con sus ocho provincias".