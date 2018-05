Rajoy no podrá convocar elecciones mientras el PSOE no retire su moción de censura

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , no podrá convocar elecciones anticipadas mientras el PSOE no retire laque ha registrado en la mañana de este viernes en el Congreso de los Diputados. Así lo recoge el artículo 115 de la Constitución, que regula la competencia exclusiva del presidente del Gobierno para convocar elecciones generales "previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad" y siempre que no estéuna moción de censura.Según fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press, el criterio general es que, una vez presentada la iniciativa, y aunque todavía no haya sido calificada por la Mesa del Congreso, cuyo labor se limita a asegurar que no hay defectos de forma, se entiende que la moción de censura ya está en tramitación. En consecuencia, ya no cabe la disolución inmediata de las Cámaras.La moción de censura encabezada por Pedro Sánchez será calificada por la Mesa del Congreso en su reunión del lunes por la tarde o en la del martes y a partir de ahí abrirá un plazo de dos días por si otros grupos quieren presentar. La fecha del debate la fijará la presidenta del Congreso, Ana Pastor, hablando con el candidato, pero en todo caso no podrá ser antes de los cinco días siguientes desde su presentación, lo que descarta que es sesión plenaria se celebre la próxima semana.La legislación establece que la moción de censura es un instrumento que sirve para formalizar la exigencia de responsabilidades políticas al Gobierno y que tiene una serie de normas: para presentarse requiere la firma de al menos una décima parte del Congreso (35 diputados) y el nombre de un candidato a la Presidencia, se permite proponer sobre la marcha otras mociones con otros aspirantes, y al final para triunfar es preciso sumar la mayoría absoluta (176 votos).