El juez amplía la investigación de la 'caja B' del PP hasta 2020 por la "gran cantidad de investigados y documentación"

El juez de la Audiencia Nacional José de la Matade la pieza conocida como papeles de Bárcenas o caja B del PP, sobre la presunta financiación irregular de este partido, hasta el 28 de agosto de 2020 debido a la "gran cantidad de investigados", tanto personas físicas como jurídicas, y no es descartable que aún exija el examen de "abundante documentación", según informó Europa Press.El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 decidió así aceptar la petición solicitada por la acusación popular que ejerce IU, a la que se adhirieron otras, a pesar de que la Fiscalíaal entender que no concurría ninguna de las causas para mantener abierta la instrucción.El magistrado explica en su auto que el año pasado la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional amplió el plazo de la investigación de la causa principal del caso Gürtel hasta este miércoles, 6 de junio.Dicho plazo llega también a su término en lo que respecta a la pieza separada de esta gran causa que investiga la caja B del PP. Y como esta pieza separada quedaba bajo la cobertura del plazo fijado para la pieza principal, procede fijar unpara ella.De la Mata asume la propuesta de las acusaciones y considera que debe continuar la instrucción de la caja B del PP porque "el caso involucra, desde luego, a, tanto personas físicas como jurídicas, y es evidente que ha venido exigiendo, y no es descartable que aún exija, la realización de pericias o de colaboraciones que implican el examen de abundante documentación o complicados análisis, y la revisión de la gestión de personas jurídico privadas o públicas, en lo que se refiere a las operaciones que alcanza".Así pues, dado que la reapertura de la causa data del 28 de febrero de 2017 y la posterior declaración de complejidad la extendía hasta el 28 de agosto de este año, su prórrogaa partir de entonces, en virtud del artículo 324.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que atribuye tanto a la Fiscalía como a las partes personadas la posibilidad de solicitar directamente la fijación de un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción.Por lo tanto, aunque el juez instructor puede tomar la decisión cuando crea oportuno, la pieza que investiga los papeles de Bárcenas debe estar cerrada, y por tanto lista para la apertura de juicio, el