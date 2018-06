Miles de personas se manifiestan en Huelva por "la situación de impunidad" de temporeras tras denunciar abusos

Publicada el 17/06/2018 a las 17:29 Actualizada el 17/06/2018 a las 17:30

Unasse han manifestado este domingo en Huelva en la movilización organizada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (),y otros colectivos feministas de Andalucía para alertar de "la" de las temporeras agrícolas tras las denuncias interpuestas por presuntosen el campo onubense. Informa Europa Press.La abogada y miembro del SATha señalado que la asistencia "ha", así como también ha destacado la emotividad del acto, marcado por la presencia de algunas de las denunciantes de dichas prácticas. En este sentido, Filigrana ha explicado que las temporeras han podido exponer "lo ocurrido en las fincas y la dificultad para denunciar y salir de allí"; dichas trabajadoras han estado acompañadas por "la presencia feminista mayoritaria", según ha subrayado la representante delBajo el lema 'Fresas sí, pero con derechos', la marcha ha partido desde el Palacio de los Deportes de la capital y el fin, según remarcó Filigrana este pasado viernes en declaraciones a los periodistas, ha sido denunciar "la"."Tenemos la obligación de sacar a la luz esta situación y queremos interpelar a la Administración pública porque todo este contexto es fruto de una dejación de funciones por su parte, faltan inspecciones de trabajo y mediadores interculturales a pesar de que haymarroquíes trabajando en Huelva y más de", manifestó. Al respecto, Filigrana aseguró que estas mujeres "no tienen vehículos para denunciar estos abusos, por lo que cuando lo hacen es una acción heroica" y ha precisado que, aunque "las administraciones animan a estas mujeres a, cómo, con qué herramientas lo hacen cuando trabajan en fincas a kilómetros de cualquier núcleo urbano, cuando no conocen el idioma, cuando eres una mujer pobre de Marruecos sin ninguna red en el Estado español", se ha preguntado.Por ello, desde el sindicato han pedido ", herramientas, vehículos y un teléfono al que llamar cuando estas mujeres se ven afectadas por situaciones de este tipo". En cuanto a lasinterpuestas, Filigrana precisó que "" y ha recordado que en 2014 hubo una sentencia condenatoria en Huelva por acoso y contra la integridad moral. Al respecto, asegura que la Fiscalía "está investigando".Por ello, indica que "la patronal tiene que estar al lado del SAT para limpiar el buen nombre de la fresa de Huelva. No podemos ser cómplices de que la riqueza económica de Andalucía se haga sobre los hombros de las mujeres más vulnerables", remarca.