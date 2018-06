Cs insiste en que la gestación subrogada es "progreso" y critica a conservadores y a la izquierda "neopuritana"

Publicada el 30/06/2018 a las 13:26 Actualizada el 30/06/2018 a las 13:27

El diputado de Ciudadanos (Cs) por Málagaha insistido este sábado en la apuesta de su formación por la, a la que considera "progreso". De esta forma, el parlamentario de la formación naranja h a criticado que es por ello por lo que "conservadores y la izquierda neopuritana están en contra ".Así lo ha indicado en un encuentro con afiliados de la agrupación Málaga Noroeste, donde ha explicado las medidas que está impulsando el partido en el Congreso con el objetivo de que las mujeres "y se ataque tanto a lacomo a la bajada de la natalidad".Díaz ha incidido en una de las leyes impulsadas por Cs que tiene en contra tanto al PP como a los partidos de la izquierda: la ley que permitiría la gestación subrogada. En este punto, ha relatado que hay muchas parejas españolas con hijos nacidos de esta manera y que "llevan meses esperando a que España reconozca a sus hijos".Así, éste ha manifestado que Cs ha articulado una normativa "parapara todos los implicados en el proceso". "La gestación subrogada existe, es un hecho que en Ucrania u otros países esperan familias españolas para que sus hijos sean reconocidos por el Estado y por eso Ciudadanos quiere regular esta situación", ha agregado.Según el diputado malagueño, la ciencia "permite la maternidad a mujeres que han sufrido una enfermedad y no pueden gestar. Losde unos cuantos no pueden impedirles ser madres".En este mismo acto con afiliados y simpatizantes, el parlamentario ha explicado los detalles de la Ley de Conciliación que abandera la formación naranja, donde "si se reparten de manera igualitaria, padres y madres tendrán hastacada uno de permiso tras tener un hijo". También ha resaltado dos propuestas más de esta normativa: que la cotización de la madre embarazada la pague el Estado –y no la empresa– y que esté bonificada lade la persona que sustituye a la embarazada.