Publicada el 20/06/2018 a las 11:00 Actualizada el 20/06/2018 a las 11:36

Calvo: "El deseo no es el derecho y las que tienen el derecho son las mujeres del mundo"

La Vicepresidenta y Ministra de Igualdad tuvo hoy una oportunidad de oro para pedir perdón a las familias que ha insultado. Desgraciadamente, la ha desperdiciado #EscuchaCarmenCalvo pic.twitter.com/iDZKeKUKJ6 — Patricia Reyes (@PatriciaReyesCs) June 20, 2018

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo , ha pedido a Ciudadanos que reflexione sobre la gestación subrogada y ha señalado que la formación pone, con este tema,y de los menores".Así ha respondido Calvo a una pregunta formulada durante el Pleno del Congreso por la portavoz de Igualdad de la formación naranja, Patricia Reyes , en la que le recriminaba unas declaraciones de hace unas semanas en las que definió esta práctica como una "".Durante su intervención, Reyes ha pedido a la vicepresidenteque, a su juicio, son "prejuicios" que "no respetan a todos" y "ponen en el punto de mira a los niños" que, según ha indicado, pueden sufrir acoso por culpa de esta opinión.Sin embargo, Calvo no se ha retractado de estas declaraciones y ha criticado que la diputada haya "de "una envergadura que la ética no puede resistir". "Lo que usted llama prejuicios yo lo llamo", ha declarado la vicepresidenta, para después recriminar a Reyes que haya puesto a los menores en el debate.