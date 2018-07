Publicada el 11/07/2018 a las 10:31 Actualizada el 11/07/2018 a las 11:27

Incumplimiento del Acuerdo

Ciudadanos mantiene la expulsión de Ruipérez

La Ejecutiva Regional del PSOE de Madrid ha aprobado por unanimidad abandonar el Gobierno municipal de Arroyomolinos, del que formaban parte junto a otros grupos, después de la decisión del alcalde,(Ciudadanos), de mantenerse en el cargo pese a su implicación en la operación 'Enredadera', conducida por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, informa Europa Press.Según ha informado el PSOE de Arroyomolinos en un comunicado, ayer por la tarde se reunió la Comisión Ejecutiva del PSOE de Madrid para tratar, entre otros puntos del orden del día, la situación política que vive este municipio y la decisión del PSOE de Arroyomolinos de "aplicar en todos sus términos ely la aplicación del pacto antitransfuguismo".Desde la Ejecutiva Local del PSOE, transmitieron a la Ejecutiva Regional del PSOE que, por un lado, se está "vulnerando" el, pues el pasado 28 de junio, concejal de Hacienda, abandonó el Grupo Municipal Socialista pasando al grupo de no adscritos."El Equipo de Gobierno Municipal no le ha quitado sus competencias ni exigido que entregue su acta", ha destacado, al tiempo que recuerdan que el PSOE de Arroyomolinos "no gobierna con tránsfugas".Por otro lado, destacan que el acuerdo de Gobernabilidad sobre elque se firmó por Ciudadanos, Partido Independiente de Arroyomolinos y PSOE, en su punto uno, dicede cualquier cargo, público o de partido, a imputados −ahora investigados− por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial"."Han pasado siete días y formalmente, según la diligencia previa del Juzgado número 2 de Badalona (Barcelona), siguen teniendo la condición de investigados Carlos Ruipérez y Juan José González, y dado que forman parte del equipo de gobierno, en calidad derespectivamente por el grupo de Ciudadanos, se está incumpliendo el Acuerdo de Gobernabilidad que les obliga a dejar el cargo, subrayan.Para el PSOE, esta situación "es insostenible" dado sucon la corrupción". "El PSOE de Arroyomolinos no puede más que ser coherente con los acuerdos firmados y sobre todo con sus votantes y vecinos de Arroyomolinos y tomar la decisión de abandonar el Equipo de Gobierno y pasar a la oposición", señalan.Esta decisión ha sido trasladada a la Ejecutiva Regional, que la votó ayer y que fue aprobada por unanimidad. A primera hora de hoyen el Consistorio.El alcalde se encuentra de baja tras sufrir hace una semana un problema cardiaco cuando se encontraba en el Ayuntamiento en una reunión de trabajo. Hacía solo dos días que había sido detenido en el marco de la operación 'Enredadera' y que su propio partido le había pedido que abandonara el cargo.Le suspendió de militancia y le advirtió con la expulsión del partido si no dejaba el cargo en las siguientes horas. El alcalde aseguró que se mantendría en el cargo hasta que se aclarara su situación procesal. A día de hoy, y con este episodio médico en medio, desde la formación naranja mantienen que se continúa con todo el proceso de expulsión.